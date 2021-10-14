13 Ekim Çarşamba reyting sonuçları! Kuruluş Osman mı, Kanunsuz Topraklar mı birinci oldu?

13 Ekim 2021 Çarşamba günü Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar, Kuruluş Osman, Öldürme Arzusu, Dünya Hali, Ekşi Elmalar ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar, izleyenleriyle buluştu. Günlük yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

13 EKİM 2021 REYTİNG SONUÇLARI

13 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada ise Masterchef Türkiye yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

İşte reyting sonuçları

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

5 MASTERCHEF TURKIYE TV8

6 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

7 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 ESRA EROL'DA ATV

10 HAVA DURUMU KANAL D

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 ESRA EROL'DA ATV

4 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

8 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX

9 ATV ANA HABER ATV

10 MASTERCHEF TURKIYE TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 KURULUS OSMAN ATV

3 MASTERCHEF TURKIYE TV8

4 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX

8 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

9 ESRA EROL'DA ATV

10 HAVA DURUMU KANAL D



