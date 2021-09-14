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13 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

14.09.2021 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen programı MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Yeni bölüm sonrası kaptanlık oyununu kimin kazandığı merak edilmeye başlandı. Peki 13 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte ayrıntılar...

13 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar arasında kaptanlık oyunu oynandı. Yeni bölümün ardından mavi takımın kaptanı ve kaptanlık yarışını kimin kazandığı araştırılıyor. Peki 13 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

13 EYLÜL MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef'in yeni bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. 13 Eylül'de yayınlanan bölümde şefler yarışmacılardan künefe yapmalarını istedi.

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Kısıtlı sürede yemeği yetiştirmeye çalışan yarışmacılar kıyasıya rekabet etti. Yemeklerin hazırlanmasının ardından şeflerin tadım yapması sonucu Hasan ve Dilara son ikiye kaldı.

MAVİ TAKIM KAPTANI DİLARA OLDU

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Son olarak en iyi tabağı yapan Dilara ise mavi takım kaptanı oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Hamza oldu.


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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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