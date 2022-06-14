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13 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Reytingde hangi yapım birinci oldu?

14.06.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilindiği üzere her gün, bir önceki güne ait reyting sonuçları izleyicilerle paylaşılıyor. Reytinglerde başarı elde eden yapımlar, yayın hayatına devam ediyor. Geçtiğimiz gün ekranlarda Survivor, Hakim, Yasak Elma gibi yapımlar yer aldı. Peki 13 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Reytingde hangi yapım birinci oldu? İşte merak edilenler...

13 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Reytingde hangi yapım birinci oldu?

Birbirinden iddialı yapımlar geçtiğimiz gün reyting sonuçlarında yarıştı. Popüler dizi Yasak Elma, reytinglerde başarı elde etti. Peki 13 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Reytingde hangi yapım birinci oldu? İşte merak edilenler...

13 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Haziran reyting sonuçları açıklandı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 YASAK ELMA FOX

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 ESRA EROL'DA ATV

6 YASAK ELMA (OZET) FOX

7 ATV ANA HABER ATV

8 HAKIM ATV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 YASAK ELMA FOX

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 HAKIM ATV

5 YASAK ELMA (OZET) FOX

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ANADOLU EFES-FENERBAHCE BEKO ING BASKETBOL SUPER LIGI KARSILASMASI TRT SPOR

8 ESRA EROL'DA ATV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 ATV ANA HABER ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 YASAK ELMA FOX

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 YASAK ELMA (OZET) FOX

6 HAKIM ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 ANADOLU EFES-FENERBAHCE BEKO ING BASKETBOL SUPER LIGI KARSILASMASI TRT SPOR

10 BIZE MUSAADE (T.S) KANAL D

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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi survivor
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