Birbirinden iddialı yapımlar geçtiğimiz gün reyting sonuçlarında yarıştı. Popüler dizi Yasak Elma, reytinglerde başarı elde etti. Peki 13 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Reytingde hangi yapım birinci oldu? İşte merak edilenler...
13 Haziran reyting sonuçları açıklandı.
1 YASAK ELMA FOX
2 SURVIVOR ALL STAR TV8
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5 ESRA EROL'DA ATV
6 YASAK ELMA (OZET) FOX
7 ATV ANA HABER ATV
8 HAKIM ATV
9 SHOW ANA HABER SHOW TV
10 KANAL D ANA HABER KANAL D
1 YASAK ELMA FOX
2 SURVIVOR ALL STAR TV8
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 HAKIM ATV
5 YASAK ELMA (OZET) FOX
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
7 ANADOLU EFES-FENERBAHCE BEKO ING BASKETBOL SUPER LIGI KARSILASMASI TRT SPOR
8 ESRA EROL'DA ATV
9 KANAL D ANA HABER KANAL D
10 ATV ANA HABER ATV
1 YASAK ELMA FOX
2 SURVIVOR ALL STAR TV8
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 YASAK ELMA (OZET) FOX
6 HAKIM ATV
7 ESRA EROL'DA ATV
8 KANAL D ANA HABER KANAL D
9 ANADOLU EFES-FENERBAHCE BEKO ING BASKETBOL SUPER LIGI KARSILASMASI TRT SPOR
10 BIZE MUSAADE (T.S) KANAL D
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