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  4. 13 kilo veren Doğa Rutkay incecik oldu! Bikinili pozu sosyal medyayı salladı

13 kilo veren Doğa Rutkay incecik oldu! Bikinili pozu sosyal medyayı salladı

30.06.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Doğa Rutkay, televizyoncu Kerimcan Kamal ile 2014 yılında evlenmişti. Ünlü çift, 2018'de ikizleri Piraye ve Rutkay Kerim'i kucağına almıştı. 13 kilo verdiği bilinen Doğa Rutkay'dan havuz başı paylaşımı geldi.

13 kilo veren Doğa Rutkay incecik oldu! Bikinili pozu sosyal medyayı salladı

"Güldür Güldür" programı ile ekran başındaki seyirciyi kahkaha tufanına boğan, oyuncu Doğa Rutkay, koronavirüs nedeni ile uzun süreli eve kapanmanın ardından tatil sezonunu açtı.

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Her sene İzmir Alaçatı'da bulunan evlerinde yazı geçiren Doğa Rutkay, geçtiğimiz günlerde Ayayorgi Koyu'nda bir plajda objektiflere takılmıştı. Doğa Rutkay, fit halleri ile plajın adeta yıldızı olmuştu. 13 kilo verdiği bilinen Doğa Rutkay'dan havuz başı paylaşımı geldi.

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Bikinisi ile boy gösteren Doğa Rutkay güzelliğiyle övgüleri topladı.

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Anahtar Kelimeler:
bikini Doğa Rutkay
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