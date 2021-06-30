13 kilo veren Doğa Rutkay incecik oldu! Bikinili pozu sosyal medyayı salladı

"Güldür Güldür" programı ile ekran başındaki seyirciyi kahkaha tufanına boğan, oyuncu Doğa Rutkay, koronavirüs nedeni ile uzun süreli eve kapanmanın ardından tatil sezonunu açtı.

Her sene İzmir Alaçatı'da bulunan evlerinde yazı geçiren Doğa Rutkay, geçtiğimiz günlerde Ayayorgi Koyu'nda bir plajda objektiflere takılmıştı. Doğa Rutkay, fit halleri ile plajın adeta yıldızı olmuştu. 13 kilo verdiği bilinen Doğa Rutkay'dan havuz başı paylaşımı geldi.

Bikinisi ile boy gösteren Doğa Rutkay güzelliğiyle övgüleri topladı.

