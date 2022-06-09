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  4. 13 kilo veren Selin Ciğerci bikinili pozuyla olay oldu! "Zayıflık yakıştı"

13 kilo veren Selin Ciğerci bikinili pozuyla olay oldu! "Zayıflık yakıştı"

09.06.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökhan Çıra ile ikinci kez evlenme kararı alan Selin Ciğerci yoğun temposuna ara vererek tatile gitti. Lüks hayatıyla gündeme gelen Selin Ciğerci 13 kilo verdikten sonra cesur pozlarıyla dikkat çekmişti. Güzel isim tatil sezonunu açtığını da bikinili pozuyla duyurdu.

13 kilo veren Selin Ciğerci bikinili pozuyla olay oldu! "Zayıflık yakıştı"

Gökhan Çıra ile ikinci kez evlenen Selin Ciğerci geçen yıl aldığı 2 milyon dolalık yazlığıyla gündem olmuştu. İş yoğunluğu sebebiyle bir süredir yazlığına gidemeyen Selin Ciğerci son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Boşandıktan sonra kendini spora veren ve estetikler de yaptıran Ciğerci 13 kilo vermişti.

Verdiği kilolarla dikkat çeken Selin Ciğerci işlerine bir mola verip tatil sezonunu açtı. Selin Ciğerci'nin bikinili pozu gündem oldu.

Ünlü fenomen ve iş kadını olan Ciğerci'nin pozlarını görenler "Zayıflık çok yakıştı" yorumlarında bulundu.

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Selin Ciğerci geçtiğimiz aylarda çenesini eritti ve gözlerini yukarı çektirdi.

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