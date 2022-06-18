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  4. 13 kilo veren Selin Ciğerci minik beyaz bikinisiyle mankenlere taş çıkardı

13 kilo veren Selin Ciğerci minik beyaz bikinisiyle mankenlere taş çıkardı

18.06.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sık sık lüks hayatıyla gündeme gelen Selin Ciğerci 13 kilo verdikten sonra cesur pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü isim tatilde yaptığı beyaz bikinili paylaşımıyla mankenlere taş çıkardı.

13 kilo veren Selin Ciğerci minik beyaz bikinisiyle mankenlere taş çıkardı

Yaz sezonunu açan Selin Ciğerci tatil paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Gökhan Çıra ile ikinci kez evlenen Selin Ciğerci, beyaz bikinili pozunu paylaşıp kıvrımlarını sergiledi.

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Çenesini eriten, gözlerini yukarı çektiren ve sporla bir hayli zayıflayan Selin Ciğerci pozlarıyla dikkat çekiyor. Boşandığı Gökhan Çıra ile yeniden evlenen ünlü fenomen Ciğerci yaz sezonunu açtı.
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13 kilo veren ve beyaz minik bikinisiyle pozunu paylaşan Selin Ciğerci, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Selin Ciğerci
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