13 Mart 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star yeni bir dokunulmazlık oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Ünlüler-Gönüllüler takımı artık her oynanan dokunulmazlık oyununa hayat memat meselesi gözüyle bakıyor. 13 Mart Pazar akşamı oynanan haftanın üçüncü yani son dokunulmazlık oyunu nefes kesen bir skorla bitti. İki takımda canla başla dokunulmazlık oyununda galip olabilmek için yarıştı. 13 Mart Survivor dokunulmazlık oyununun kazanan takımı belli oldu...

13 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

13 Mart 2022 akşamı ünlüler ve gönüllüler takımı gene zorlu bir parkurda karşı karşıya geldi. İki takımda dokunulmazlık oyunu için mücadele verdi. Dokunulmazlık oyununu ilk kadınlar daha sonra erkekler oynadı. Dokunulmazlık oyununda iki takımın erkekleri ve kadınları çok çekişmeli bir oyun oynadı. Kadınlar arasında yapılan ilk turu ünlüler takımı kazandı. Erkekler mücadelesinin galibi de gönüllüler takımı oldu. Bu berabere durumunda iki takımda en iyiler mücadele çıktı ve 3-2 bir skorla son dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı. 13 Mart Survivor All Star üçüncü dokunulmazlık sembolünün sahibi ünlüler takımı oldu.

12 MART 2022 ÖDÜLÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

12 Mart 2022 Cumartesi akşamı Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu oyun sonunda iki takımdan biri eleme konseyinde bir isim söylemek zorunda kaldı. Survivor All Star 12 Mart Cumartesi akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı ve duş ödülünün de sahibi oldu.

