13 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

13 Mart reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 13 Mart Pazar akşamı İbo Show, Teşkilat, Yargı, Survivor, Kim Milyoner Olmak İster? gibi birbirinden farklı yapımlar ekrana geldi. Bu kapsamda Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 13 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

13 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Mart Pazar günü TRT 1, ATV, Fox Tv, Kanal D, Show Tv, Star Tv ve Tv8 kanallarında farklı yapımlar yayınlandı.

13 Mart Pazar akşamı ekrana gelen yapımların reyting sonuçları açıklandığında haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

12 MART CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

12 Mart Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi ve haberlerin reyting sonuçlarına göre; total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü Survivor All Star aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu bulunuyor.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM



