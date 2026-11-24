İstanbul Sarıyer'de ormanlık alanda görüldüğü iddia edilen dişi aslan paniğe neden oldu. Muhtarlıkta kriz masası kuruldu, ormana girişler yasaklandı. Aslanın kime ait olduğu henüz belirlenemezken olay, Türkiye'deki kaçak egzotik hayvan ticaretini de yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medya ve kapalı mesajlaşma grupları üzerinden müşteri bulan kaçakçılık ağlarının ulaştığı boyut ise dikkat çekti. 2025 yılında gümrüklerde 85 bin 342 canlı hayvan ele geçirilirken, yakalanan hayvanların toplam maddi değerinin 32,5 milyon lirayı aştığı açıklandı.

EVCİL HAYVAN BESLER GİBİ BESLEMEK YASAK!

Aslan, kaplan, leopar, maymun, timsah, büyük yılanlar ve egzotik kuşlar, uluslararası yaban hayatı ticaretinin dikkat çeken türleri arasında yer alıyor. Bu hayvanları evde veya özel mülkte sıradan bir evcil hayvan gibi beslemek yasak. Bu türlerin bulundurulması için ilgili mevzuat kapsamında izinlerin alınması, uygun barınma alanlarının oluşturulması ve belirli güvenlik ve bakım şartlarının karşılanması gerekiyor. Gerekli belgeler ve şartlar sağlanmadan hayvanların bulundurulması veya ticaretinin yapılması hukuki yaptırımlara yol açabiliyor.

SOSYAL MEDYADAN MÜŞTERİ BULUYORLAR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Kaçak egzotik hayvan ticareti artık yalnızca geleneksel kaçakçılık ağları üzerinden yürümüyor. Sosyal medya hesapları, internet ilanları ve kapalı mesajlaşma grupları da alıcılarla satıcıları buluşturan kanallara dönüşüyor. Geçmişte İstanbul merkezli bir kaçakçılık ağında, hayvan tacirlerinin kendi aralarında WhatsApp grupları kurduğu, müşterilerini ise sosyal medya üzerinden bulduğu belirlenmişti.

Operasyonda 303 egzotik hayvan ele geçirilmiş, hayvanların toplam piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu açıklanmıştı. Egzotik hayvan ticaretinde fiyatlar türün nadirliğine, yaşına, rengine ve alıcı talebine göre değişiyor. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre aslan ve kaplan yavruları cinsine göre 5 bin ile 10 bin dolar arasında alıcı bulabiliyor. Nil timsahı için 2 bin ile 3 bin dolar, büyük yılan türleri için ise 1.000 ile 2 bin dolar arasında fiyatlar telaffuz ediliyor.

AFRİKA’DAN ASYA’YA UZANAN TİCARET

Türkiye, yaban hayatı kaçakçılığı bakımından hayvanların son durağı olarak değil, uluslararası ticarette transit güzergâh olarak öne çıkıyor. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü verileri, kaçak canlı hayvan ticaretinin ulaştığı boyutu ortaya koyuyor. 2025 yılında 51 ayrı olayda 85 bin 342 canlı hayvan ele geçirildi. Yakalanan hayvanların toplam maddi değeri 32 milyon 578 bin lirayı aştı.

ÇİFTLİKLERDE HOBİ OLARAK BESLENİYOR

Egzotik hayvan sahipliğinin varlıklı kesimler arasında prestij ve gösteriş aracına dönüşmesi, kaçak ticareti besleyen unsurlardan biri olarak gösteriliyor. Özellikle yavru aslan ve kaplanlar, sosyal medya paylaşımlarında ilgi çekmek amacıyla kullanılabiliyor. Büyük arazisi, çiftliği veya malikanesi bulunan varlıklı kişilerin bu hayvanları hobi ve koleksiyon amacıyla edinmek istediği belirtiliyor. Bazı iddialarda yırtıcı hayvanların suç örgütleri veya çeteler tarafından korkutma amacıyla kullanıldığı da öne sürülüyor.

ANADOLU’DA ÜRETİMİ DE VAR

Ticaret yalnızca yurt dışından hayvan getirilmesiyle sınırlı kalmıyor. Türkiye'nin bazı bölgelerinde egzotik hayvanların izinsiz üretildiği ve çoğaltılarak satışa sunulduğu yönünde iddialar da bulunuyor. Yakın zamanda Ankara merkezli beş ilde düzenlenen operasyonda, yasaklı hayvanları ülkeye getirip çoğaltarak ticaretini yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışmada 96 egzotik hayvan ele geçirilmişti. Kaçak hayvan ticaretinin ortaya çıkarılması için yalnızca gümrük kapılarındaki operasyonlar yeterli görülmüyor. İstanbul'da geniş arazilerin, çiftliklerin ve müstakil malikanelerin bulunduğu Çatalca, Silivri, Beykoz, Polonezköy, Riva, Sarıyer, Zekeriyaköy, Şile ve Ağva gibi bölgelerde de mevzuata uygun denetimler önemli.