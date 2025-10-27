13 milyon dolandıran define çetesi çökertildi! Kendi gömdüklerini buldurdular: 'M.Ö. büyü yapmak için kullanılıyordu'

Arsa sahiplerini ilanlardan veya araştırarak tespit eden şüpheliler, kendilerini ‘define bulucu' olarak tanıtıyordu. İrtibata geçtikleri arsa sahiplerinin arazilerine günler öncesinden değeri olmayan sözde tarihi eserleri gömen şüpheliler daha sonra arazi sahipleri ile irtibata geçiyordu.

15 MAĞDURU 13 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR

Görüşmede, arazilerinde gömü-define olabileceğini söyleyen şüpheliler, sözde asırlık define haritalarını gösteriyor ve define radar sisteminden alarm aldıklarını öne sürüyordu. Bu sistemle kandırdıkları 15 mağduru yaklaşık 13 milyon lira dolandıran 34 şüpheliyi 4 ay boyunca takip eden Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları operasyonla suçta kullanılan değersiz materyaller ve uydu verisi olduğunu söyleyerek vatandaşı kandırdıkları görüntülerle yakalayarak gözaltına aldı. Ankara, İzmir, Tokat, Çankırı ve Yozgat'ta yakalanan 34 kişiden 15'i tutuklandı.

KAZMA KÜREK VERİP KAZDIRDILAR

Arazi sahiplerini inandırmak için sözde uydu görüntülerini izletip vatandaşın eline kazma kürek verip yeri kazdıran şüpheliler, kazı sonucu bulunan malzemeleri el çabukluğuyla alıp torbaya koyarak araziden hemen ayrılıyordu.

Sonradan tekrar müştekilerle irtibata geçip malzemeleri arkeologlara ve uzmanlara göstereceklerinden bahsederek, değerlendirme parası istiyorlardı. Sözde tarihi eserlerin veya definelerin çok pahalıya satılacağını söyleyen şüpheliler, komisyon istiyordu.

YÜKSEK TUTARA YURT DIŞINDA SATABİLECEKLERİNİ SÖYLÜYORLARDI

Şüpheliler, arazilerden malzemeleri çıkardıktan sonra ikinci aşamaya geçiyordu. Arazi sahiplerini tarihi eser uzmanı olarak tanıtan şahıslarla görüştüren şüpheliler, malzemeleri uzmanların incelediklerini, yüksek tutara yurt dışında satabileceklerini söylüyordu. Bunun için yurt dışına çıkarma işini kendilerinin yapacağını söyleyerek para alıyordu.

‘MİLATTAN ÖNCE BÜYÜ YAPMAK İÇİN KULLANILIYORDU'

Operasyon günü şüphelilerin evlerinde ve arabalarında arama yapan polisler, tarihi eser süsü verilen haç, küp, ayna gibi materyalleri buldu. Takip sonucu şüpheliler tarafından vatandaşın arazisine gömdükleri malzemeleri de ele geçiren polisler, yakaladıkları şahısların telefonlarında ve bilgisayarlarında da inceleme yaptı.

‘Ele geçirdikleri' eserlerle alakalı kıymet artırıcı hikayeler uydurdular. ‘Milattan önce büyü yapmak için kullanılıyordu' gibi ifadelerle arazi sahiplerini kandırıyorlardı.

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, dolandırıcılarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

