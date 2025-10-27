Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

13 milyon dolandıran define çetesi çökertildi! Kendi gömdüklerini buldurdular: 'M.Ö. büyü yapmak için kullanılıyordu'

İçerik devam ediyor

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen geniş çaplı operasyonla, arsa sahiplerini “define bulma” vaadiyle dolandıran organize suç çetesi çökertildi. Dört ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Ankara, İzmir, Tokat, Çankırı ve Yozgat’ta eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 15’i tutuklandı. Detaylar haberimizde...

Arsa sahiplerini ilanlardan veya araştırarak tespit eden şüpheliler, kendilerini ‘define bulucu' olarak tanıtıyordu. İrtibata geçtikleri arsa sahiplerinin arazilerine günler öncesinden değeri olmayan sözde tarihi eserleri gömen şüpheliler daha sonra arazi sahipleri ile irtibata geçiyordu.

13 milyon dolandıran define çetesi çökertildi! Kendi gömdüklerini buldurdular: M.Ö. büyü yapmak için kullanılıyordu 1

15 MAĞDURU 13 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR

Görüşmede, arazilerinde gömü-define olabileceğini söyleyen şüpheliler, sözde asırlık define haritalarını gösteriyor ve define radar sisteminden alarm aldıklarını öne sürüyordu. Bu sistemle kandırdıkları 15 mağduru yaklaşık 13 milyon lira dolandıran 34 şüpheliyi 4 ay boyunca takip eden Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları operasyonla suçta kullanılan değersiz materyaller ve uydu verisi olduğunu söyleyerek vatandaşı kandırdıkları görüntülerle yakalayarak gözaltına aldı. Ankara, İzmir, Tokat, Çankırı ve Yozgat'ta yakalanan 34 kişiden 15'i tutuklandı.

13 milyon dolandıran define çetesi çökertildi! Kendi gömdüklerini buldurdular: M.Ö. büyü yapmak için kullanılıyordu 2

KAZMA KÜREK VERİP KAZDIRDILAR

Arazi sahiplerini inandırmak için sözde uydu görüntülerini izletip vatandaşın eline kazma kürek verip yeri kazdıran şüpheliler, kazı sonucu bulunan malzemeleri el çabukluğuyla alıp torbaya koyarak araziden hemen ayrılıyordu.

13 milyon dolandıran define çetesi çökertildi! Kendi gömdüklerini buldurdular: M.Ö. büyü yapmak için kullanılıyordu 3

Sonradan tekrar müştekilerle irtibata geçip malzemeleri arkeologlara ve uzmanlara göstereceklerinden bahsederek, değerlendirme parası istiyorlardı. Sözde tarihi eserlerin veya definelerin çok pahalıya satılacağını söyleyen şüpheliler, komisyon istiyordu.

13 milyon dolandıran define çetesi çökertildi! Kendi gömdüklerini buldurdular: M.Ö. büyü yapmak için kullanılıyordu 4

YÜKSEK TUTARA YURT DIŞINDA SATABİLECEKLERİNİ SÖYLÜYORLARDI

Şüpheliler, arazilerden malzemeleri çıkardıktan sonra ikinci aşamaya geçiyordu. Arazi sahiplerini tarihi eser uzmanı olarak tanıtan şahıslarla görüştüren şüpheliler, malzemeleri uzmanların incelediklerini, yüksek tutara yurt dışında satabileceklerini söylüyordu. Bunun için yurt dışına çıkarma işini kendilerinin yapacağını söyleyerek para alıyordu.

13 milyon dolandıran define çetesi çökertildi! Kendi gömdüklerini buldurdular: M.Ö. büyü yapmak için kullanılıyordu 5

‘MİLATTAN ÖNCE BÜYÜ YAPMAK İÇİN KULLANILIYORDU'

Operasyon günü şüphelilerin evlerinde ve arabalarında arama yapan polisler, tarihi eser süsü verilen haç, küp, ayna gibi materyalleri buldu. Takip sonucu şüpheliler tarafından vatandaşın arazisine gömdükleri malzemeleri de ele geçiren polisler, yakaladıkları şahısların telefonlarında ve bilgisayarlarında da inceleme yaptı.

13 milyon dolandıran define çetesi çökertildi! Kendi gömdüklerini buldurdular: M.Ö. büyü yapmak için kullanılıyordu 6

‘Ele geçirdikleri' eserlerle alakalı kıymet artırıcı hikayeler uydurdular. ‘Milattan önce büyü yapmak için kullanılıyordu' gibi ifadelerle arazi sahiplerini kandırıyorlardı.

13 milyon dolandıran define çetesi çökertildi! Kendi gömdüklerini buldurdular: M.Ö. büyü yapmak için kullanılıyordu 7

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, dolandırıcılarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Kaynak: İHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O ülkeyle vize muafiyeti askıya alınıyorO ülkeyle vize muafiyeti askıya alınıyor
60 yıl sonra ortaya çıktı... Yaşadığı hayat onun değilmiş!60 yıl sonra ortaya çıktı... Yaşadığı hayat onun değilmiş!

Anahtar Kelimeler:
define dolandırıcılık define avı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

'Trump' iddiası çok konuşulur

'Trump' iddiası çok konuşulur

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.