13 yaşındaki çocuğun evinden cephane çıktı! Okulda katliam yapacakmış: Olay sosyal medya paylaşımları...

ABD’nin Washington eyaletinde, 13 yaşındaki bir çocuk, evinde çok sayıda silah ve okul saldırısı planlarını içeren yazılar bulunmasının ardından gözaltına alındı. Yetkililer, çocuğun geçmişteki bazı toplu saldırganları örnek almış olabileceğini düşünüyor.

Pierce County Şerif Ofisi, cuma günü öğleden sonra çocuğun "okul saldırısı düşünceleri olduğu", "öldürme tehditleri savurduğu" ve "silahlara ulaşabildiği" yönünde ihbar aldı.

SALDIRI NOTLARI VE BİR ÇOK SİLAH...

Polis, cumartesi sabahı çocuğun evinde arama yaptı. Evde, hem kilitli hem de açıkta duran çok sayıda silah bulundu. Şerif ofisi, bazı şarjörlerin üzerinde Columbine saldırısı gibi okul katliamlarına dair yazıların olduğunu belirtti. Ayrıca kıyafetler ve okul saldırısı senaryolarını içeren notlar da ele geçirildi.

Pierce County Şerif Yardımcısı Carly Cappetto, evde toplam 23 adet ateşli silah bulunduğunu, bunların bir kısmının 3D yazıcıyla yapılmış uzun namlulu ev yapımı silahlar olduğunu açıkladı.

SOSYAL MEDYADA ŞİDDET PAYLAŞIMLARI

Mahkeme belgelerine göre, çocuğun sosyal medya hesaplarında Haziran ayından bu yana silahlarla çekilmiş fotoğraflar ve toplu okul saldırılarına olan ilgisini gösteren paylaşımlar yer alıyordu. Bu paylaşımlarda özellikle 1999’daki Columbine Lisesi ve 2022’deki Uvalde İlkokulu saldırılarına atıf yapıldığı görüldü.

Evde ayrıca havaifişek yapımında kullanılan patlayıcı maddeler de bulundu.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

13 yaşındaki çocuk hakkında şu suçlamalar yöneltildi:

-Okula bombalı veya silahlı saldırı tehdidinde bulunmaya teşebbüs

-Yasa dışı silah bulundurma

-Yasa dışı havaifişek ve patlayıcı madde bulundurma

Çocuk, pazartesi günü mahkemeye çıkarılacak. Ailesi hakkında şu an için herhangi bir suçlama bulunmuyor.

OKULLA BAĞLANTISI YOK

Yetkililer, çocuğun şu anda herhangi bir okulda kayıtlı olmadığını, en son 2021 yılında Franklin Pierce Okul Bölgesi'nde eğitim aldığını belirtti.

Franklin Pierce Okul Bölgesi sözcüsü, "Toplumumuzdan bir gencin okul saldırısı planladığı gerekçesiyle gözaltına alındığını öğrendik. Pierce County Şerif Ofisi ile birlikte çalışarak okullarımıza ve toplumumuza tehdit oluşturmamasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alıyoruz," açıklamasını yaptı.