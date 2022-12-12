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1300 yıldır gün ışığı dahi görmedi! İşçilerin kazması hazineye saplandı... Görenleri şaşkına çevirdi

12.12.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de gerçekleştirilen bir inşaat sırasında muhtemelen 1.300 yıllık olduğu düşünülen altın kolye de dahil olmak üzere değerli eşya ve altınların olduğu bir hazineye rastlandı. Bir mezarda olduğu tahmin edilen değerli eşyaların çıkartılması için bir kazı çalışması başlatıldı. Hazinenin Orta Çağ’da yaşayan zengin ve dinar bir kadına ait olduğu belirtildi.

1300 yıldır gün ışığı dahi görmedi! İşçilerin kazması hazineye saplandı... Görenleri şaşkına çevirdi

İngiltere’de bir inşaat alanında işçilerin temel atmak için açtıkları çukurdan adeta hazine fışkırdı. İşçilerin kazmalarına bir şeylerin takılmasının sonucunda yetkililere haber verildi ve bölgede bir kazı çalışması başlatıldı. Kazı çalışmasının sonucunda ise 630-670 yıllarına ait olduğu düşünülen 1300 yıllık eserler ortaya çıkartıldı.

“HER ARKELOĞUN HAYALİDİR”

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Londra Arkoloji Müzesi ekibinin lideri Levente Bence Balazs The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, “Britanya'da şimdiye kadar keşfedilen en önemli erken Orta çağ kadın cenazesi. Bu eserler 1300 yıldır gün ışığı görmemiş ve onları ilk gören kişi olmak tarif edilemez. Türünün şimdiye kadar bulunan en süslü örneği. Böyle bir şey bulmak her arkeoloğun hayalidir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere kazı

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