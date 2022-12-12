Son derece nadir görülüyor! İkizlerden biri kardeşinin midesinden bulundu... 500 binde bir görülüyor

İsrail’in Ashdood kentindeki bir tıp merkezinde ismi açıklanmayan hamile annenin doğumuna kısa bir süre kala ultrasonla yaptıkları incelemeler sonucunda bebekte bir sorun olabileceğini keşfettikleri dile getirildi. The Times Of Israel sitesinde yer alan habere göre, bebeğin ultrason incelemelerinde midesinin olması gerektiğinden daha büyük olduğu tespit edildi.

CERRAHİ OPERASYON YAPILDI

Olası durumlara karşı büyük bir tıbbi ekiple başlatılan doğumda kız bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Doğumun sonrasında ultarason ve röntgen de dahil olmak üzere bir dizi test yapıldı ve bebeğin karnında kısmen gelişmemiş bir cenin tespit edildi. Daha sonrasında fetüsün çıkartılması için cerrahi bir operasyon yapıldı.

ANORMAL BİR DURUM

Tıp literatüründe ‘fetus içinde Fetu (FIF)’ olarak bilinen durum sağlıklı ikizin vücudunda gelişimsel olarak anormal bir fetüsün bulunması anlamına geliyor. 2010 tarihli bir rapor, bunun son derece nadir bir durum olduğunu ve yaklaşık 500.000 doğumda 1'de meydana geldiğini belirtiyor. Anormal duruma neyin neden olduğu tam olarak net olmasa da, bilim adamları fetüsün nadir görülen bir "parazit ikiz" türü olduğuna inanıyor .