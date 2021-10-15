14 Ekim MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef'te eleme adayı kimler oldu?

14 Ekim günü Mardin'de çekilen MasterChef'in yeni bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, üçüncü defa takım oyununa çıktı. Yeni bölümde kimin dokunulmazlığı kazandığı ve eleme adayı olduğu merak edilmeye başlandı. Peki 14 Ekim MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'in yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım, yeni dış oyunu için Mardin'de tezgah başına geçti. 5 eleme adayı sonrası 14 Ekim'de de yeni eleme adayları çıkarılmaya devam edildi. Şef Ömür Akkor'un tarifleri MasterChef yarışmacıları tarafından yapıldı.

Gerçekleştirilmiş olan iki takım oyunununda da kırmızı takım kazanmış ve mavi takımdan eleme adayları çıkarılmıştı. Yarışmacılar yumurtalı Urfa köfte, şiveydiz, duvaklı pilav, Kilis tava, Kahiye tatlısından oluşan menüyü hazırladı. Mavi takım son takım oyununu kazandı. Kızartma oyununda ise dokunulmazlığı alan isim Dilara oldu.

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef'te Mert, Rabia, Eren, Pelin, Burcu, Ateş bu haftanın eleme adayları oldu. Son eleme adayı ise Milhan olarak seçildi.



