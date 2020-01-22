14 yaşında anne olan Safiye Soyman ilk kez paylaştı

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, 13 yaşında Ziya Akaröz ile evlendi, 14 yaşında anne oldu. 15 yaşında, kızı Ümran daha 11 aylıkken çekilmiş bir fotoğrafı da dün akşam Instagram hesabından paylaştı ve “İşte 15 yaşında Safiya Soyman. Kızım Ümran 11 aylıkken” yazdı.

On binlerce beğeni yüzlerce mesaj alan Soyman’ın çocuk yaşta anne olması takipçilerini şoke etti. Kimi “Ay canım çocuk yaşta anne olmuşsun”, “Ne kadar küçüksünüz”, “Çocuk anne. Kendi daha büyüyemeden anne olmuş” derken, bir çok kişi de bir kızı olduğunu öğrenince şaşırdı.

Daha çok oğlu Harun’un kameralar önünde olmasından dolayı, Soyman’ın bir kızının olduğunu bilmeyenler fazlaydı. Bu sebeple ünlü şarkıcının paylaşımına yorum yağdı.

Soyman’ın Harun ve Ümran adında iki çocuğu var. 1974 yılında Ziya Akaröz ile nikah masasına oturan Soyman, 1985 yılında boşandı.

