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14 yaşındaki çocuk sosyal medyada görüp kendine kelebek enjekte etti! Feci şekilde can verdi...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
21.02.2025 18:00
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Sosyal medya üzerindeki tehlikeli bir meydan okuma, 14 yaşındaki Davi Nunes Moreira'nın ölümüne yol açtı. Brezilya'nın Planalto şehrinde yaşayan Davi, bacağına ölü bir kelebeğin kalıntılarını enjekte ettikten sonra hızla kötüleşti. Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırılan Davi, toksinler nedeniyle organ yetmezliği yaşadı ve hayatını kaybetti. Uzmanlar, tehlikeli sosyal medya akımlarının gençler üzerindeki etkilerini vurguladı.

14 yaşındaki çocuk sosyal medyada görüp kendine kelebek enjekte etti! Feci şekilde can verdi...

Brezilya'nın Planalto şehrinde yaşayan 14 yaşındaki Davi Nunes Moreira, TikTok sosyal medya platformlarında karşılaştığı tehlikeli bir meydan okuma sonucu bacağına ölü bir kelebeğin kalıntılarını enjekte etti.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Davi, başlangıçta yoğun mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile evinin yakınındaki eczaneye gidip ilaç aldı. Ancak durumu ağırlaşınca ailesi onu hastaneye götürdü. Burada, Davi, bacağına ölü bir kelebeği suyla karıştırıp enjekte ettiğini açıkladı.

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Yetkililer, Davi'nin uyguladığı bu tehlikeli işlemin enfeksiyon ve zehirlenmeye yol açtığını belirtti. Tüm tıbbi müdahalelere rağmen, genç çocuk, bir hafta süren acılı bir süreçten sonra kurtarılamadı.

ÖLÜMCÜL SONUÇLAR DOĞURDU

Doktorların ilk değerlendirmelerine göre, Davi'nin vücudu hızla septik şoka girdi. Enjekte edilen karışımdaki toksinler nedeniyle organ yetmezliği gelişti ve çocuğun hayatını kaybetmesine yol açtı.

Polis, çocuğun ölüm nedenini belirlemek için otopsi raporunu beklerken, olayın sosyal medyada yayılan tehlikeli bir meydan okuma ile bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

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ŞIRINGAYI YASTIĞININ ALTINDA BULDU

Davi'nin babası, oğlunun kullandığı şırıngayı, onun yatak odasında yastığının altında bulduğunu açıkladı.

"KELEBEKLER ZEHİRLİ OLABİLİR"

Sao Paulo Üniversitesi Zooloji Müzesi Müdürü ve kelebek uzmanı Profesör Marcelo Duarte, kelebeklerin biyolojik yapısının oldukça karmaşık olduğunu ve vücut sıvılarının insan vücudu için ne kadar toksik olduğunun kesin olarak bilinmediğini belirtti.

Bu trajik olay sonrasında uzmanlar, sosyal medyada yayılan tehlikeli akımlar hakkında ebeveynlerin ve çocukların daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

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SOSYAL MEDYA ÇILGINLIĞI

Davi'nin bu tehlikeli deneyi isteyerek yapıp yapmadığı veya bir internet meydan okumasına katılıp katılmadığı henüz kesinleşmedi. Ancak bazı uzmanlar, sosyal medyada yayılan tehlikeli akımların gençler üzerindeki etkisinin giderek arttığını ifade ediyor.

Psikolog Gabriel Moreth, sosyal medya üzerindeki tehlikeli akımlar hakkında şu uyarıyı yaptı:

"Bu nesil oldukça karmaşık ve sürekli bakıma ihtiyaç duyuyor. Çevrimiçi ortamda pek çok şeye inanıyorlar; meydan okumalara, videolara... Ve maalesef bu inançların bazıları ölümcül sonuçlar doğurabiliyor."

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Anahtar Kelimeler:
tiktok Brezilya kelebek iğne
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