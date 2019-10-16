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14 yaşındaki çocukla buluşacağını sanarak 565 km yürüyen sapık yakalandı

BBC BBC
16.10.2019 10:33 | Son Güncelleme

Polisin tuzak kurduğu pedofil, Facebook hesabından gönderilen arkadaşlık teklifini kabul etti. 108 saatlik bir yolculuğa çıkan sapık, yoldan sık sık konum atıp selfie gönderdi. ABD Milwaukee'ye geldiğinde ise FBI ajanları tarafından gözaltına alındı.

14 yaşındaki çocukla buluşacağını sanarak 565 km yürüyen sapık yakalandı

ABD'de çocuk tacizinden sabıkalı Tommy Lee Jenkins, internette kendisini 14 yaşında bir kız çocuğu olarak tanıtan polis tarafından tuzağa düşürülerek yakalandı.

Parası olmadığı için yaklaşık 565 kilometre yürüyen ve yoldan "Tanrı'nın huzuruna çıkmadan önce senden 500 çocuk yapmak istiyorum" diye mesajlar atan 32 yaşındaki adam, Indiana'dan Wisconsin'e gelişinde gözaltına alındı.

Tommy Lee Jenkins'in en az 10 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

POLİS SAHTE FACEBOOK HESABI AÇTI

Winnebago polisinin açıklamasına göre, Jenkins, 1 Ekim'de Wisconsin polisinin "Kylee" adıyla açtığı sahte Facebook hesabından gönderilen arkadaşlık teklifini kabul etti.

Jenkins, çıplak fotoğraflarını istediği Kylee'yi Indiana'ya davet etti. Olumsuz yanıt alınca, parası olmamasına rağmen kendisinin oraya geleceğini söyledi ve Indianapolis'in Whitestown kasabasından Wisconsin'in Neenah kasabasına 108 saat sürecek bir yolcula çıktı.

Yoldan sık sık konum atan, selfie'ler gönderen Jenkins'in yolculuğunun kısa bir bölümünü kendisine acıyarak bilet alan bir kişinin yardımıyla otobüsle yaptığı belirtiliyor.

Jenkins, Milwaukee'ye gelişinde kendisini Kylee olarak tanıtan polis müdürü yardımcısı ve FBI ajanları tarafından geçen Perşembe gözaltına alındı.

Tommy Lee Jenkins hakkında reşit olmayan yaştaki bir kişiyi bilgisayar yoluyla cinsel ilişkiye ikna etmeye çalışmak suçlamasıyla dava açıldı.

Bu suçun cezası 10 yıl hapisle müebbet arasında değişiyor.

23 Ekim'de mahkemeye çıkarılacak Jenkins'in 2011'de 7 ve 8 yaşlarındaki iki erkek çocuğunun cinsel organlarına dokunduğu suçlamasıyla dört yıl gözetim altında tutulduğu belirtiliyor.

Wisconsin Başsavcısı Matthew D. Krueger Cuma günkü yazılı açıklamasında, "Ülkemiz bir çocuk tacizi salgınıyla karşı karşıya ve internet saldırganların işini kolaylaştırıyor" diyerek aileleri uyardı.

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pedofil 565 km facebook abd Milwaukee selfie

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