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14 yaşındaki öğrencisini taciz etti! Çıplak fotoğraf ve videoları ortaya çıkınca cezası kesinleşti

23.04.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 yaşındaki Elizabeth Smith isimli bir beden eğitimi öğretmeni çıplak fotoğraflarını ve videolarını gönderdiği 14 yaşındaki öğrencisini taciz etme suçuyla tutuklandı. İkilinin mesajlarını göstermemesi konusunda öğrencisini tehdit eden öğretmenin okuldaki soyunma odasında öğrencisini cinsel ilişkiye zorladığı ve cinsel organlarına dokunduğu ortaya çıktı.

14 yaşındaki öğrencisini taciz etti! Çıplak fotoğraf ve videoları ortaya çıkınca cezası kesinleşti

Avustralya’da bir okulda beden eğitimi öğretmeni olarak çalışan 30 yaşındaki Elizabeth Smith, ismi açıklanmayan bir öğrencisini aylarca taciz ettiğinin ortaya çıkmasından sonra 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Daily Mail Australia'nın haberine göre , Smith'in küçük çocuğu nasıl taciz ettiğine dair ayrıntılar ortaya çıktı.

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SOYUNMA ODASINDA YALNIZ KALMASINI İSTEDİ

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Elizabeth Smith, 14 yaşındaki öğrencisinin sınıf arkadaşlarının soyunma odasından çıkmasını istedikten sonra başbaşa kaldıklarını anlattı. Öğrencisinin spor kıyafetlerinin içinden cinsel organına dokunduğunu ve cinsel ilişkiye girmek için zorladığını itiraf eden Smith, durumu polise ya da ailesine söylemesi durumunda başının belaya gireceğine yönelik olarak tehdit ettiğini söyledi.

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Soyunma odasındaki olayın dışında bir kez de otoparkta buluştuklarını ifade eden Smith, sosyal medya üzerinden birbirlerine çıplak fotoğraf ve videolarını da gönderdi.

AİLESİ DURUMU FARK ETTİ

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Öğrencisinin rızası dahilinde olayların gerçekleştiğini iddia eden öğretmen, aile tatilinde yakayı ele verdi. Ailesiyle birlikte tatile giden ve internet erişiminin olmadığını öğrenince panikleyen çocuk durumu ailesini itiraf etti. Smith tutuklandı ve bir çocuğu yasadışı cinsel aktivite, 16 yaşın altındaki bir kişiye uygunsuz saldırı ve 10 ila 16 yaşları arasındaki bir çocuğa kasıtlı olarak cinsel olarak dokunmak suçlarıyla yargılandı.

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cinsel istismar Öğretmen
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