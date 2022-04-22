Öğretmeninin mesajlarını ifşa etti! Sosyal medyada tartışma yarattı

Makayla isimli bir TikTok kullanıcısı lise döneminde tarih öğretmeni olan bir adamın kendisine Twitter’dan gönderdiği mesajları ifşa etti. “9. sınıf fantezim gerçekleşmiyor” notuyla yaptığı paylaşımda eski tarih öğretmeninin genç kızın yaşını sorması ve dışarıda beraber içki içmeyi teklif etmesi dikkatleri çekti.

SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLDU

Öğretmeninin adı ve soyadını kapatarak yayınladığı mesajda Makayla’ya “Merhaba Makayla, umarım hayat mezuniyetten sonra sana iyi davranıyordur. Sadece henüz 21 yaşında olup olmadığını merak ediyorum ve eski bir tarih öğretmeniyle birkaç kadeh içki içmek ister misin? Senden haber almayı umuyorum” ifadelerini kullandığı fark edildi.

Paylaşımından itibaren viral olan görüntüler 2.1 milyon görüntülenme ve 400 bin beğeniye ulaştı. Bazı kullanıcılar öğretmenin davetini kabul etmeye teşvik ederken bazıları ise bunun etik olmadığını savundu. Bir sosyal medya kullanıcısı duruma, “Lütfen böyle bir şeyi yapma. Seni tanıdığında onun öğrenciydin hatta çocuğu sayılırsın. Bu büyük bir ayıp” dedi. Makayla ise gelen yorumların üzerine tarih öğretmeninin davetini kabul etmediğini söyledi.



