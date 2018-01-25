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14 yıl sonra aynı pozu verdiler!

MAGAZİN HABERLERİ | 25.01.2018 14:52 | Son Güncelleme 5 saat önce

'Aliye'de birlikte rol alan Sanem Çelik ve Ayberk Koçar, yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Çelik ve Koçar, 14 yıl önceki verdikleri pozun aynısını yeniden verdiler.

14 yıl sonra aynı pozu verdiler!

"Aliye" dizisinde anne-oğul olarak izlediğimiz Sanem Çelik ve Ayberk Koçar, 14 yıl sonra yeniden bir araya geldi.

Çelik, ATV'de ekrana gelen "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin setinde kendisini ziyarete gelen Koçar ile "Aliye"deki pozun aynısını vererek fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncu, Instagram'dan yaptığı paylaşımına "2004’ten 2018’e... Aliye dizimizdeki canım oğlum Arda’m, Ayberk’im sete ziyaretime geldi... Ne kadar güzel bir sürpriz yaptın güzel yüreklim" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Aliye Sanem Çelik

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