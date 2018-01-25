14 yıl sonra aynı pozu verdiler!

"Aliye" dizisinde anne-oğul olarak izlediğimiz Sanem Çelik ve Ayberk Koçar, 14 yıl sonra yeniden bir araya geldi.

Çelik, ATV'de ekrana gelen "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin setinde kendisini ziyarete gelen Koçar ile "Aliye"deki pozun aynısını vererek fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncu, Instagram'dan yaptığı paylaşımına "2004’ten 2018’e... Aliye dizimizdeki canım oğlum Arda’m, Ayberk’im sete ziyaretime geldi... Ne kadar güzel bir sürpriz yaptın güzel yüreklim" notunu düştü.

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