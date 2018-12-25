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15 kişi Survivor Taner Tarlacı'yı darp etti! Sonrasında ise...

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.12.2018 14:54 | Son Güncelleme

Survivor eski yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, Mersin Taşucu’nda darp edildi. Yüzü kanlar içinde kalan Survivor Taner, sosyal medyadan yaptığı paylaşım şaşkına çevirdi.

Survivor eski yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı Mersin Taşucu’nda kalabalık bir gurubun saldırısına uğradı. Yüzü kanlar içinde kalan Taner Tolga Tarlacı, o haliyle sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

Magazinkolik'in özel haberine göre Survivor yarışmacısını en az 15 kişilik bir grup dövdü.

DAYAĞA TEŞEKKÜR ETTİ

Survivor'daki dengesiz hareketleri ile hatırlanan Taner, dayak yedikten sonra instagram hesabına bu görselini koydu. Yüzündeki kanlarla sırıtarak poz veren Taner, yanına da "Tam 25 kişi saldırdı bana ama çok zevk aldım. Dayak yediğimiz için teşekkürler Taşucu" diye yazdı.

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Daprtan hemen sonra çekilmiş videosunu da instagram hesabına koyan Taner Tolga Tarlacı, kendisine 15 -20 kişilik bir gurubun saldırdığını, neden saldırıya uğradığını bilmediğini söyledi.

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