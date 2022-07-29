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15 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanıyordu! Shakira için 8 yıl hapis talebi!

29.07.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerard Pique ile ayrılıkları bir süredir gündemde olan Shakira'nın başı dertte... Vergi kaçakçılığı suçlamasıyla İspanya'da yargılanan Kolombiyalı yıldız şarkıcı Shakira için 8 yıl hapis talep edildi.

15 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanıyordu! Shakira için 8 yıl hapis talebi!

12 yıllık sevgilisi futbolcu Gerard Pique tarafından aldatılan Shakira ilişkisini bitirme kararı almıştı. Geçtiğimiz haftalarda ayrıldıklarını açıklayan çiftin aldatma skandalının yankıları sürerken Shakira'ya bir kötü haber daha geldi.

İspanya'da yaklaşık 15 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan ve uzlaşmak yerine suçsuzluğunu kanıtlamak adına mahkemeye çıkma kararı alan dünyaca ünlü sanatçı Shakira için talep edilen ceza belli oldu.

Ekran Alıntısı

Son olarak Gerard Pique ile olaylı ayrılıklarıyla tüm dünyada gündem olan 45 yaşındaki Kolombiyalı yıldız için savcılar 8 yıl hapis cezası talep etti.

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Anahtar Kelimeler:
Shakira
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