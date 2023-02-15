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15 Şubat ortak yayını kim sunacak? Türkiye Tek Yürek ortak yayın hangi kanallarda canlı izlenebilecek?

15.02.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Şubat ortak yayınının ayrıntıları merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Televizyon Yayıncıları Derneği, ortak yardım gecesi düzenleyeceklerini açıklamıştı. Beklenen gün geldi çattı. Bugün tüm TV kanalları, yardım için ortak yayında bir araya geliyor. Peki, 15 Şubat ortak yayını kim sunacak? Türkiye Tek Yürek ortak yayın hangi kanallarda canlı izlenebilecek? İşte tüm ayrıntılar...

15 Şubat ortak yayını kim sunacak? Türkiye Tek Yürek ortak yayın hangi kanallarda canlı izlenebilecek?

Türkiye’nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bugünlerde, tüm TV kanalları yardım için ortak yayında bir araya geliyor. Türkiye’nin tek yürek olacağı canlı yayın, bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Türkiye Tek Yürek ortak yayınına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik...

TÜRKİYE TEK YÜREK ORTAK YAYIN HANGİ KANALLARDA CANLI İZLENEBİLECEK?

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis’i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye’nin tek yürek olacağı canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlara gelecek.

Ortak yayın 15 Şubat bu akşam saat 20.00’de başlayacak. ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.

Kızılay ve AFAD hesaplarında toplanacak yardımların depremzedelere aktarılacağı Türkiye Tek Yürek kampanyası tüm ulusal, bölgesel ve yerel televizyon kanallarının yanı sıra radyo istasyonlarından canlı yayınlanacak.

Türkiye Tek Yürek 2

15 ŞUBAT ORTAK YAYINI KİM SUNACAK?

Yardım programının sunuculuğunu Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu ve Didem Arslan Yılmaz üstleniyor.

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