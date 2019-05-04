15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde makas atarak böyle ilerledi

Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ağır ilerleyen trafikte araçlar arasından hızla makas atarak ilerleyen sürücü arkadan gelen bir başka aracın kamerası tarafından kayda geçti. Trafik magandası kendisinin ve diğer sürücülerin hayatını hiçe sayarak makas attı. İşte o görüntüler. (DHA)
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