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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde makas atarak böyle ilerledi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 04.05.2019 15:36 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde makas atarak ilerleyen sürücü kameraya yansıdı.

Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ağır ilerleyen trafikte araçlar arasından hızla makas atarak ilerleyen sürücü arkadan gelen bir başka aracın kamerası tarafından kayda geçti. Trafik magandası kendisinin ve diğer sürücülerin hayatını hiçe sayarak makas attı. İşte o görüntüler. (DHA)

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü makas sürücü

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