16 aylık bebeğini evde tek bırakarak tatile çıkmış, susuzluktan ölmesine sebep olmuştu... O annenin cezası belli oldu!

32 yaşındaki anne Kristel Candelario, 16 aylık kızı Jailyn Candelario’yu evde yalnız başına bırakarak 10 günlüğüne Porto Riko tatiline gitti. Tatil dönüşünde çocuğunun cansız bedenini bulan anne durumu polise haber verdi. Eve geldiğinde çocuğunun tepkisiz bir şekilde yerde yattığını söyleyen anne sorgusunda 10 günlük tatili sırasında küçük kızını yalnız bıraktığını itiraf etti.

SUSUZLUKTAN ÖLMÜŞ

Polisler olaya ilişkin olarak yaptıkları basın açıklamasında küçük kızın bedeninde herhangi bir darp izine rastlanmadığını söylediler.

Otopsi raporunda ise küçük kızın aşırı susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Raporun ardından anne Kristel Candelario cinayette suçlanarak tutuklandı.

CEZASI BELLİ OLDU

Candelario Pazartesi günü hakime ve mahkemeye hitaben Jailyn'in ölümünün ona çok acı verdiğini söyledi.

İspanyol bir tercüman aracılığıyla, "Yaptıklarımı haklı çıkarmaya çalışmıyorum ama kimse ne kadar acı çektiğimi ve neler yaşadığımı bilmiyordu" dedi.

Bebeğini evde bırakıp tatile giderek ölümüne sebep olmaktan şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.





