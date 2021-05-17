16 Mayıs Pazar reyting sonuçları açıklandı! Teşkilat, Kefaret, Survivor arasında birinci kim oldu?

Pazar günü televizyon seyircisinin beğenisine sunulan dizi ve programlar reytinglerde birinciliği zorladı. TRT1, FOX TV, TV8, Show TV, Kanal D gibi televizyon kanalları, yayınladığı dizi ve programlar ile izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı.

16 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

16 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’de ekrana gelen “Teşkilat”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Survivor”, 3.sırada “Teşkilat” dizisinin özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Teşkilat”, 2.sırada “Teşkilat” dizisinin özeti, 3.sırada “Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 SURVIVOR TV8

3 TESKILAT (OZET) TRT 1

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 KEFARET FOX

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

8 SURVIVOR OZET TV8

9 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 TESKILAT (OZET) TRT 1

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 SURVIVOR TV8

5 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

6 KEFARET FOX

7 HABER ONU SHOW TV

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 SURVIVOR OZET TV8

10 DUGUN DERNEK 2 SUNNET (T.S) STAR TV



