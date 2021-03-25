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16 yaşına kadar işitme engelli olduğunu fark etmeyen TikTok kullanıcısının şaşkınlık yaratan hikayesi

Seray Üstün Seray Üstün
25.03.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’taki bir kullanıcı 16 yaşına kadar işitme engelli olduğunu bilmediğini anlattı. Dünya genelinde 2 milyondan fazla izlenen içeriğinde Helen isimli kullanıcı ilginç hayat hikayesini paylaştı.

16 yaşına kadar işitme engelli olduğunu fark etmeyen TikTok kullanıcısının şaşkınlık yaratan hikayesi

Helen ‘zar zor duymanın’ normal olduğuna inanarak büyüdüğünü çünkü insanların kendisini duyduğu şekilden daha farklı duyduğuna dair hiçbir fikri olmadığını söyledi. Helen’in gizemli hikayesindeki en büyük detay ise işitme testlerinde ortaya çıktı.

Helen her yıl düzenli olarak işitme testi yapılan bir okul bölgesinde büyüdüğünü belirtti. Yaptığı paylaşımlarda “Hatırladığım kadarıyla bu işitme testlerinde hep başarısız oluyordum fakat sonrasında her zaman bana sordukları bir soru vardı: Son birkaç hafta içerisinde hasta oldun mu? Çocukken sürekli hasta olurdum o nedenle cevabım ‘evet’ oluyordu ve onlarda ‘O zaman muhtemelen sadece sinüslerin tıkanmıştır’ diyorlardı.” ifadelerini kullandı. İlk işitme testi olduğunda henüz 12 yaşında olan Helen okulun söylediğine inandı ve hayatına devam etti.

Helen bu durumun lise 2. sınıfa kadar her sene yaşadığını belirtti. “Bu sene yapılan işitme testinden sonra hemşirenin odasına çağırıldım ve bana ‘İşitme testinde başarısız oldun’ dedi” sözlerini ekleyerek hayat hikayesindeki dönüm noktasından bahsetti. Daha öncesinde de testlerde başarısız olduğunu hemşireye söyleyen Helen yeni bir işitme testine tabi tutuldu. Bu testte de başarısız olunca durum ailesine açıklandı. Durum ailesine açıklandıktan sonra bir test daha yapılması için aile doktoruna gönderildi ve tekrar testi geçemedi.

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Bunun ardından bir odyoloji doktoruna gönderilen Helen, oradaki testte de başarısız oldu. Doktorlar başka bir yol denediler ve daha kapsamlı bir test yaptılar. O anları Helen, “Kulaklarıma çok yüksek sesler yolluyorlardı ve kafamın içerisindeki bir şeyi ölçüyorlardı” diyerek anlattı. Bu testte Helen daha öncekilerden daha da başarısız oldu. Kullanıcılardan biri yorumlarda, son işitme testinin beyin sapının sese verdiği tepkiyi ölçmek için yapılan bir test olduğunu açıkladı.

En sonunda bir kulak burun boğaz doktoruna götürülen Helen'e, hafif ila şiddetli işitme kaybına neden olabilen bir durum olan otoskleroz teşhisi koyuldu. Hastalığını, "Kulağımdaki sesi iletmesi gereken kemikler, sesi düzgün iletmiyor." şeklinde açıkladı.

Doktor Helen'e iki seçeneği olduğunu belirtti. Bunlardan birinin işitme cihazı kullanmak, diğerinin ise kulağındaki işlev bozukluğu olan kemiğin sentetik kemikle değiştirileceği bir ameliyat olmak olduğunu söyledi fakat ameliyat risk taşıyordu ve sonucunda Helen tüm duyma yetisini de kaybedebilirdi.

İşitme cihazlarını kullanmayı tercih eden Helen, 'İşitme cihazlarımı ve duyma engelliler topluluğunun bir parçası olmayı seviyorum.' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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