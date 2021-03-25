16 yaşına kadar işitme engelli olduğunu fark etmeyen TikTok kullanıcısının şaşkınlık yaratan hikayesi

Helen ‘zar zor duymanın’ normal olduğuna inanarak büyüdüğünü çünkü insanların kendisini duyduğu şekilden daha farklı duyduğuna dair hiçbir fikri olmadığını söyledi. Helen’in gizemli hikayesindeki en büyük detay ise işitme testlerinde ortaya çıktı.

Helen her yıl düzenli olarak işitme testi yapılan bir okul bölgesinde büyüdüğünü belirtti. Yaptığı paylaşımlarda “Hatırladığım kadarıyla bu işitme testlerinde hep başarısız oluyordum fakat sonrasında her zaman bana sordukları bir soru vardı: Son birkaç hafta içerisinde hasta oldun mu? Çocukken sürekli hasta olurdum o nedenle cevabım ‘evet’ oluyordu ve onlarda ‘O zaman muhtemelen sadece sinüslerin tıkanmıştır’ diyorlardı.” ifadelerini kullandı. İlk işitme testi olduğunda henüz 12 yaşında olan Helen okulun söylediğine inandı ve hayatına devam etti.

Helen bu durumun lise 2. sınıfa kadar her sene yaşadığını belirtti. “Bu sene yapılan işitme testinden sonra hemşirenin odasına çağırıldım ve bana ‘İşitme testinde başarısız oldun’ dedi” sözlerini ekleyerek hayat hikayesindeki dönüm noktasından bahsetti. Daha öncesinde de testlerde başarısız olduğunu hemşireye söyleyen Helen yeni bir işitme testine tabi tutuldu. Bu testte de başarısız olunca durum ailesine açıklandı. Durum ailesine açıklandıktan sonra bir test daha yapılması için aile doktoruna gönderildi ve tekrar testi geçemedi.