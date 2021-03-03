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Ölümden sonraki hayatla ilgili ortaya attığı iddialarla görenleri şaşkına çeviren TikTok kullanıcısı

Seray Üstün Seray Üstün 03.03.2021 15:38 | Son Güncelleme:
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Ölümden sonraki hayatla ilgili ortaya attığı iddialarla görenleri şaşkına çeviren TikTok kullanıcısı

Sosyal medyanın kullanımının artmasıyla beraber TikTok uygulaması popülerleşmeye başladı. Dans ve müzik videolarının ardından TikTok uygulamasında ölümden sonraki hayat konusu popüler oldu. Brandon Monhollen isimli bir TikTok kullanıcısı ölümden sonraki hayatla ilgili çılgın bir teori ortaya attı.

TikTok uygulaması sayesinde fenomen hale gelen Bradon Monhollen ölümden sonraki hayata dair ortaya attığı ilginç teorisiyle konuşulmaya başlandı. Bu teori sadece öldükten sonraki hayatı değil aynı zamanda bazı durumlarda yaşanan dejavu hissini de açıklıyor.

Brandon, başka bir TikTok kullanıcısının "Aklınızı başınızdan alan bir komplo teorisi nedir?" sorusuna bir cevap videosu çekti. Monhollen videosunda, son zamanlarda okuduğu ve "ciddi anlamda ilgi çekici" bulduğu bir teoriyi detaylandırdı ve videonun başlığına ise "Umarım biraz ilgi çeker" yazdı.

monhollen

Monhollen videosunda, "Bunun bir komplo teorisi olup olmadığından tam emin değilim ama yaklaşık 6 ay önce okumuştum. Ya öldüğümüzde tünelin sonunda gördüğümüz ışık başka bir hastanenin ışığıysa? Orada tekrar doğuyorsun ve doğduktan sonra ağlamanın tek nedeni geçmiş hayatınla ilgili her şeyi hatırlıyor olman, öldüğünü ve eski hayatındaki her şeyini kaybettiğini biliyor olman. Büyüdükçe eski hayatını da unutmaya başlıyorsun ve şu anki hayatına odaklanıyorsun, ama bazı anı parçaları zihninde kalmaya devam ediyor ve bu da bazen dejavu yaşamana neden oluyor." ifadelerini kullandı. Video, bir gün içinde 530.000'den fazla görüntüleme ve 25.000'den fazla beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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