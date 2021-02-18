Sosyal medyanın trendlerine yön veren isimler: Dünyanın en çok kazanan TikTok fenomenleri

Koronavirüs pandemisinin getirdiği karantina uygulamaları ve kısıtlamalar sosyal medyada harcanan zamanı arttırdı. Sosyal medyada ünlenerek yaptıkları paylaşımlarla kazanç elde eden isimler toplumun büyük bir kesimi tarafından sert eleştirilere de maruz kaldı. İşte TikTok uygulaması üzerinden kazançlarıyla dikkat çeken o isimler...
Dünyanın en ünlü köpeğiyle tanışmaya hazır mısınız? Pomeranya cinsi bir köpek olan Jiff, rol yeteneğiyle birçok oyuncuya taş çıkartıyor. Yaklaşık 21 milyon takipçisi bulunan Jiff, ileti başına yaklaşık 21 bin dolar kazanıyor.
TikTok uygulamasından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Sud, 24 milyon takipçisiyle fenomenliğin hakkını veriyor. 25 Nisan 1991 tarihinde doğan 20 yaşındaki Sud, ileti başına yaklaşık 21 bin dolar gelir elde ediyor.
Tam adı Willard Christopher Will Smith aslında Amerikan sinema sektöründe başarılı işlere imza atan bir oyuncudur. 27 milyon takipçisi bulunan ünlü isim TikTok’ta yaptığı ileti başına ise yaklaşık 21 bin dolar kazanıyor.
Dobret kardeşler, ailesi ve yakın çevresiyle çektikleri TikTok videolarıyla bir anda popüler hale geldiler. Yaklaşık 26 milyon takipçisi bulunan fenomen kardeşler ileti başına ise 23 bin dolar elde ediyor.
29 Ağustos 2001 tarihinde doğan genç fenomen 28 milyon takipçisiyle beğeni topluyor. Güzel ismin ileti başına yaklaşık 23 bin dolar geliri olduğu düşünülüyor.
2 Ekim 2002 doğumlu olan fenomen isim henüz 19 yaşında olmasına rağmen 24 milyon takipçisiyle popülerliğini koruyor. Fenomen ismin ileti başına kazancının 23 bin dolar olduğu tahmin ediliyor.
TikTok üzerinden yayınladığı dans videolarıyla takipçi kazanan Hancher aynı zamanda bir OnlyFans üyesidir. Sosyal medya uygulamarını aktif bir şekilde kullanarak bunu bir iş kolu haline getiren Hancher’ın ileti başına kazancının 24 bin dolar olduğu düşünülüyor.
Gündelik hayatından kesitleri sunduğu videolarıyla fenomen haline gelen Khan aynı zamanda sosyal medya uygulamasının favori trendlerini de ilk uygulayan isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. 3 Nisan 2003 doğumlu olan Khan henüz 17 yaşında olmasına karşın 29 milyon takipçiye sahiptir. Ünlü ismin ileti başına yaklaşık 24 bin dolar kazandığı biliniyor.
Yaptığı eğlenceli paylaşımlarla gözde hale gelen Croes, 32 milyon takipçisiyle beğeni topluyor. Fenomen ismin ileti başına kazancı 26 bin dolar olarak tahmin ediliyor.
Erkek arkadaşı Bryce Hall ile ikili ilişkiler üzerine çektikleri videolarle gündeme gelen Rae’nin 77 milyon takipçisi bulunuyor. Ünlü ismin ileti başına ise yaklaşık 35 bin dolar kazandığı sosyal medya kulislerde konuşuluyor.
TikTok hesabından gündelik hayatına dair kesitler paylaşan Gray’i yaklaşık 52 milyon hesap takip ediyor. 19 Nisan 2002 tarihinde doğan fenomen isim paylaşım başına 50 bin dolar kazanıyor.
New York Times tarafından TikTok’un hükümdar kraliçesi olarak isimlendirilen D’Amelio çektiği dans videolarıyla ünlenmiştir. 109 milyon takipçisi bulunan ünlü isminiçerik başına yaklaşık 100 bin dolar gelir elde ettiği düşünülüyor.
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