Sosyal medyanın trendlerine yön veren isimler: Dünyanın en çok kazanan TikTok fenomenleri

Koronavirüs pandemisinin getirdiği karantina uygulamaları ve kısıtlamalar sosyal medyada harcanan zamanı arttırdı. Sosyal medyada ünlenerek yaptıkları paylaşımlarla kazanç elde eden isimler toplumun büyük bir kesimi tarafından sert eleştirilere de maruz kaldı. İşte TikTok uygulaması üzerinden kazançlarıyla dikkat çeken o isimler...

JIFFPOM

Dünyanın en ünlü köpeğiyle tanışmaya hazır mısınız? Pomeranya cinsi bir köpek olan Jiff, rol yeteneğiyle birçok oyuncuya taş çıkartıyor. Yaklaşık 21 milyon takipçisi bulunan Jiff, ileti başına yaklaşık 21 bin dolar kazanıyor.

SAMEEKSHA SUD

TikTok uygulamasından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Sud, 24 milyon takipçisiyle fenomenliğin hakkını veriyor. 25 Nisan 1991 tarihinde doğan 20 yaşındaki Sud, ileti başına yaklaşık 21 bin dolar gelir elde ediyor.

Tam adı Willard Christopher Will Smith aslında Amerikan sinema sektöründe başarılı işlere imza atan bir oyuncudur. 27 milyon takipçisi bulunan ünlü isim TikTok’ta yaptığı ileti başına ise yaklaşık 21 bin dolar kazanıyor.