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Sosyal medyanın trendlerine yön veren isimler: Dünyanın en çok kazanan TikTok fenomenleri

Seray Üstün Seray Üstün 18.02.2021 15:08 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyanın trendlerine yön veren isimler: Dünyanın en çok kazanan TikTok fenomenleri

Sosyal medyanın hayatımızda her geçen gün daha da etkili olmaya başlası yeni uygulamaları da beraberinde getirdi. Bir çoğu için Facebook ile başlayan sosyal medya macerası kısa bir süre sonra Snapchat ve Instagram’a taşındı. Son dönemin popüler uygulaması ise TikTok olarak karşımıza çıktı. TikTok’ta kısa sürede fenomen haline dönüşen isimlerin kazançları da dikkatleri çekti.

Koronavirüs pandemisinin getirdiği karantina uygulamaları ve kısıtlamalar sosyal medyada harcanan zamanı arttırdı. Sosyal medyada ünlenerek yaptıkları paylaşımlarla kazanç elde eden isimler toplumun büyük bir kesimi tarafından sert eleştirilere de maruz kaldı. İşte TikTok uygulaması üzerinden kazançlarıyla dikkat çeken o isimler...

JIFFPOM

JIFFPOM

Dünyanın en ünlü köpeğiyle tanışmaya hazır mısınız? Pomeranya cinsi bir köpek olan Jiff, rol yeteneğiyle birçok oyuncuya taş çıkartıyor. Yaklaşık 21 milyon takipçisi bulunan Jiff, ileti başına yaklaşık 21 bin dolar kazanıyor.

SAMEEKSHA SUD

SUD

TikTok uygulamasından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Sud, 24 milyon takipçisiyle fenomenliğin hakkını veriyor. 25 Nisan 1991 tarihinde doğan 20 yaşındaki Sud, ileti başına yaklaşık 21 bin dolar gelir elde ediyor.

WILL SMITH

WILL SMITH

Tam adı Willard Christopher Will Smith aslında Amerikan sinema sektöründe başarılı işlere imza atan bir oyuncudur. 27 milyon takipçisi bulunan ünlü isim TikTok’ta yaptığı ileti başına ise yaklaşık 21 bin dolar kazanıyor.

LUCAS VE MARCUS

LUCAS VE MARCUS

Dobret kardeşler, ailesi ve yakın çevresiyle çektikleri TikTok videolarıyla bir anda popüler hale geldiler. Yaklaşık 26 milyon takipçisi bulunan fenomen kardeşler ileti başına ise 23 bin dolar elde ediyor.

JANNAT ZUBAIR RAHMANI

RAHMANI

29 Ağustos 2001 tarihinde doğan genç fenomen 28 milyon takipçisiyle beğeni topluyor. Güzel ismin ileti başına yaklaşık 23 bin dolar geliri olduğu düşünülüyor.

JACOB SARTORIUS

JACOB

2 Ekim 2002 doğumlu olan fenomen isim henüz 19 yaşında olmasına rağmen 24 milyon takipçisiyle popülerliğini koruyor. Fenomen ismin ileti başına kazancının 23 bin dolar olduğu tahmin ediliyor.

KRISTEN HANCHER

Kristen Hancher

TikTok üzerinden yayınladığı dans videolarıyla takipçi kazanan Hancher aynı zamanda bir OnlyFans üyesidir. Sosyal medya uygulamarını aktif bir şekilde kullanarak bunu bir iş kolu haline getiren Hancher’ın ileti başına kazancının 24 bin dolar olduğu düşünülüyor.

ARISHFA KHAN

ARISHFA KHAN

Gündelik hayatından kesitleri sunduğu videolarıyla fenomen haline gelen Khan aynı zamanda sosyal medya uygulamasının favori trendlerini de ilk uygulayan isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. 3 Nisan 2003 doğumlu olan Khan henüz 17 yaşında olmasına karşın 29 milyon takipçiye sahiptir. Ünlü ismin ileti başına yaklaşık 24 bin dolar kazandığı biliniyor.

GIL CROES

GIL CROES

Yaptığı eğlenceli paylaşımlarla gözde hale gelen Croes, 32 milyon takipçisiyle beğeni topluyor. Fenomen ismin ileti başına kazancı 26 bin dolar olarak tahmin ediliyor.

ADDISON RAE

ADDISON RAE

Erkek arkadaşı Bryce Hall ile ikili ilişkiler üzerine çektikleri videolarle gündeme gelen Rae’nin 77 milyon takipçisi bulunuyor. Ünlü ismin ileti başına ise yaklaşık 35 bin dolar kazandığı sosyal medya kulislerde konuşuluyor.

LOREN GRAY

LOREN GAY

TikTok hesabından gündelik hayatına dair kesitler paylaşan Gray’i yaklaşık 52 milyon hesap takip ediyor. 19 Nisan 2002 tarihinde doğan fenomen isim paylaşım başına 50 bin dolar kazanıyor.

CHARLI D’AMELIO

CHARLI D’AMELIO

New York Times tarafından TikTok’un hükümdar kraliçesi olarak isimlendirilen D’Amelio çektiği dans videolarıyla ünlenmiştir. 109 milyon takipçisi bulunan ünlü isminiçerik başına yaklaşık 100 bin dolar gelir elde ettiği düşünülüyor.

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