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  4. 16 yaşındaki genç kız baloya onunla katıldı! Görenler inanamadı

16 yaşındaki genç kız baloya onunla katıldı! Görenler inanamadı

11.07.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin doğusundaki Ipswich'ten 16 yaşındaki Ashleigh Hazelton 14 yaşında hamile kalmıştı. Doğumun ardından eğitim hayatına devam eden genç kız, mezuniyet balosuna henüz bir yaşına giren bebeği Lorenzo ile gelerek öğrencileri, velileri ve öğretmenleri şoke etti.

16 yaşındaki genç kız baloya onunla katıldı! Görenler inanamadı

14 yaşında hamile kalan ve bir erkek bebek dünyaya getiren İngiltere, Ipswich'ten Ashleigh Hazelton, doğumdan sonra okula dönmüş ve eğitim hayatına başarıyla devam etmişti. Mezuniyeti için hazırlanan Hazelton'a baloda, bir yaşındaki oğlu Lorenzo eşlik etti. İkili, baloya katılan herkesi şoke etti.

HEM ANNE HEM DE ÖĞRENCİ

genç anne

Asleigh, doğumun ardından hem bebeğine annelik etti hem de eğitim hayatına devam etti. Doğumdan 6 hafta sonra okula dönen ve eğitimini tamamlayan genç kız şimdi üniversitede kamu hizmetleri eğitimi alarak bir itfaiyeci olmayı hedefliyor.

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SÜRPRİZ OLDU

Baloya oğluyla katılmasının herkes için sürpriz olduğunu anlatan Asleigh, bunun onun için çok özel ve duygusal bir gün olduğunu söyledi. Arkadaşlarının, velilerin ve öğretmenlerinin onları görünce nasıl şaşırdıklarını anlatan genç kız, bu özel günü fotoğraflayarak kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
gebelik
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