İmkansız sanıyordu! Hamile kalan adam şoke eden gebelik sürecini sosyal medyadan paylaştı

Ryan, "yedi yaşından itibaren" aslında bir erkek olduğunu hissettiğini ve o zamandan beri cinsel kimliğiyle savaş halinde olduğunu ifade etti. Yaşı ilerledikçe cinsel kimliğini bulma konusunda zorluk yaşadığını ifade eden genç adam cinsiyet değiştirme operasyonu yaptırmaya karar verdi. Ancak cinsiyet değiştirme sürecinde onu bir sürpriz bekliyordu. Çünkü genç adam hamileydi. Hamilelik boyunca birçok zorluk yaşayan genç adam, oğlunu doğurmaktan gurur duyduğunu ve şimdi küçük ailesini büyütmek için sabırsızlandığını söyledi.

"HAMİLE OLABİLECEĞİME İNANMIYORDUM"

Cinsiyet değiştirme sürecinde hamile olduğunu öğrendiğinde inanmadığını dile getiren Ryan, "Hamile kaldığımı öğrenene kadar testosteron kullanırken hamile kalabileceğime inanmıyordum. Bence daha fazla trans erkeğin hamile kalabileceklerinin bilincinde olması gerekiyor. Gerçek benliğime erişebilmek için çok uzun süre mücadele ettim ve hatta testosteron alabilmek için özel bir pratisyen hekime gitmem gerekti." ifadelerini kullandı.

"YEDİ YAŞINDAYKEN BİLİYORDUM"

İlkokul çağlarında kendisini erkek olarak hissetmeye başladığını ve durumu uzun bir süre anlamlandıramadığını dile getiren Ryan, "Yedi yaşında bir erkek olduğumu biliyordum ve ben 19 yaşındayken bu durum ortaya çıktı. Ryan olarak ortaya çıktığımdan beri, bir kız olarak hiç hissetmediğim bu özgürlüğü hissettim, toplumun belirli cinsiyetlerin yapması gerektiğini düşündüğü şeyler yerine kendim için bir şeyler yapıyorum" dedi.

Cinseiyet değiştirme sürecinde rutin doktor kontrolleri sırasında hamile olduğunu öğrendiğini söyleyen Ryan, "Doktor ziyareti sırasında, dokuz hafta testosteron kullanımının ardından on haftalık hamile olduğumu öğrendim. Herkes için büyük bir şoktu, ancak testosteronun vücuttaki etkilerinin nelere yol açabileceğinden endişe etsem de, bebeği doğurmak istediğimi o an biliyordum" diye konuştu.

"BU KADERDİ"

Hiçbir zaman dinsel olarak inançlarının yüksek olmadığını söyleyen Ryan,"Bunun kader olduğuna inandım. Hiçbir zaman dindar bir insan olmadım, ancak testosteron tedavileriyle çok ilerlemeden önce çocuk sahibi olmanın bir işareti olduğunu hissediyorum. Hamile olduğumu öğrendiğim an Hendrick gerçekten her şeyim oldu." dedi.

Ryan hamilelik sürecinde arkadaşlarının ve ailesinin tam desteğini aldığını ve hamileliğin onun için aslında sorunsuz geçtiğini söyledi. Hem doktoru, hem hemşire ekibi ve en çok da annesi süreçte ondan desteklerini esirgemedi. Eski eşinin sürece dahil olmak istemediğini söyleyen Ryan, şimdilerde babalık deneyimini yaşıyor ve trans birey olarak hamileliğe dair deneyimini başkalarıyla paylaşmaktan keyif alıyor.

"GELECEKTE DAHA BÜYÜK BİR AİLEM OLSUN İSTİYORUM"

Taze baba, göğüslerini aldırmak için ameliyat olmadan önce oğlunu emzirebildi ama şimdi gelecekteki çocuklarını besleyemeyeceği için biraz üzgün hissettiğini ifade etti. Ryan, "Hendrick'i doğduğunda onu emzirmem gerekti, çünkü onun büyümesine yardımcı olmanın en sağlıklı ve en iyi yolunun bu olduğunu biliyordum. 2021'de göğüslerimi aldırdım ve bu harika hissettirdi, ama gelecekteki çocuklarımdan hiçbirini emzirememe düşüncesi beni üzüyor. Gelecekte daha büyük bir aileye sahip olmayı çok isterim, bu yüzden rahat hissedeceğim daha fazla seçenek olana kadar şimdilik başka ameliyatları erteliyorum" dedi.



