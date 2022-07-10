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Herkes onu hamile zannediyordu! Gerçek bambaşka çıkınca büyük şaşkınlık yaşadı

10.07.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Minnesota eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki bir ilkokul öğretmeni Raquel Rodriguez, 5 yıldır devam eden sağlık sorunlarından bahsettiği sosyal medya paylaşımı sayesinde kısa sürede popüler oldu. Aşırı yemek yememesi, diyet ve spor yapmasına rağmen karnının büyümeye başladığını fark eden Rodriguez gören herkes hamile sanıyordu. Ancak Rodriguez doktor kontrolünden sonra gerçeğin farklı olduğunu öğrendi.

Herkes onu hamile zannediyordu! Gerçek bambaşka çıkınca büyük şaşkınlık yaşadı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Minnesota eyaletinde yaşamını devam ettiren 25 yaşındaki bir ilkokul öğretmeni yaşadığı sağlık sorununu sosyal medya hesabından anlatarak farkındalık yaratmak istedi. Erkek arkadaşlarıyla cinsel ilişkiye girdiği sırada büyük bir acı hissettiğini dile getiren Rodriguez,doktora gittiğinde ise yumurtalıklarında 8 cm büyüklüğünde bir kist olduğunu öğrendi. Doktorun kistin küçük olduğunu ve endişelenmesini gerektirecek bir durum olmadığını söylemesi üzerine Rodriguez, normal bir şekilde hayatına devam etti.

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GÖRENLER ‘KAÇ AYLIK’ DİYE SORUYORDU

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Cinsel ilişkiye girdiği sırada yaşadığı ağrının nedeninin farklı olduğunu dile getiren doktorun verdiği ağrıcı kesiciyi kullanan Rodriguez, birkaç yıl içinde karnının önlemez bir şekilde büyümeye başladığını fark etti. İlkokul öğretmeni olarak çalışan kadın karnındaki şişkinliğin iş ve özel hayatını etkilemesi üzerine yeniden doktora gitmeye karar verdi.

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Rodriguez yaşadığı duruma dair, “Nefes darlığı çekiyordum. Sürekli olarak karnım şişiyordum. Görenler ‘Kaç aylık?’ diye soruyordu” dedi.

“YOKSA HAYATTA OLMAZDIM”

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Karnındaki şişkinliğin artması üzerine yeniden doktora giden Rodriguez’e yapılan tetkiklerde kistin büyüdüğü ve acilen ameliyata alınması gerektiği bildirildi. 2 saat süren ameliyatın sonunda Rodriguez’in yumurtalıklarından 5 kilogram ağırlığında bir kist çıkartıldı. Kistin boyutunun ise 28 cm olduğu belirtildi.

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Yumrutalıklarından çıkartılan kistin kötü huylu olmadığını belirten Rodriguez, “Bu tümörün kanser olmaması büyük bir şans. Yoksa şu an hayatta olmazdım. Ameliyattan 4 hafta sonra tekrar eskisi gibi hissettim. Midem normale döndü. Ama dürüst olmak gerekirse, en iyi yanı artık dayanılmaz bir acı içinde değilim” diye konuştu.

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