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16 yaşındaki İtalyan yüzücü Pilato'dan dünya rekoru

23.05.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda yarışan İtalyan sporcu Benedetta Pilato, kadınlar 50 metre kurbağalamada dünya rekoru kırdı.

16 yaşındaki İtalyan yüzücü Pilato'dan dünya rekoru

16 yaşındaki İtalyan sporcu Benedetta Pilato, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun yarı finalinde mücadele etti.

İtalyan yüzücü, kadınlar 50 metre kurbağalamada 29.30 saniyelik derecesiyle dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Pilato ayrıca, Avrupa, İtalya, dünya gençler ve Avrupa gençler rekorlarını da ele geçirdi.

2017 yılında Budapeşte'de aynı salonda yarışan ABD'li Lilly King, 29.40'lık zamanıyla bu kategoride dünya rekorunun sahibi olmuştu.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
Macaristan
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