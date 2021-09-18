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17 Eylül Cuma reyting sonuçları! Hangi yapım reytinglerde birinci oldu?

18.09.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Eylül Cuma akşamı Biz Böyleyiz, Kırmızı Oda, Aşk Mantık İntikam, Arka Sokaklar, Hedefim Sensin gibi yapımlar televizyonda yayınlandı. Dün yayınlanan yapımların reyting sonuçları açıklandı.

17 Eylül Cuma reyting sonuçları! Hangi yapım reytinglerde birinci oldu?

17 Eylül Cuma akşamı Star TV’de Hedefim Sensin Show TV’de Yalancı, ATV'de Biz Böyleyiz, FOX TV’de Aşk Mantık İntikam, Kanal D'de Arka Sokaklar, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ve Tv8'de Kırmızı Oda yayınlandı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

17 EYLÜL CUMA REYTİNG SONUÇLARI

17 Eylül 2021 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birincilikte Aşk Mantık İntikam, ikincilikte Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncülükte ise Arka Sokaklar yer aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kırmızı Oda, ikinci sırada Aşk Mantık İntikam üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubu'nda ise birinci sırada Aşk Mantık İntikam , ikincilikte Kırmızı Oda, üçüncülükte ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 AŞK MANTIK İNTİKAM FOX

2 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

3 ARKA SOKAKLAR KANAL D

4 AŞK MANTIK İNTİKAM FOX ÖZET

5 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX

6 KIRMZI ODA TV8

7 ESRA EROL'DA ATV

8 ARKA SOKAKLAR ÖZET KANAL D

9 HAVA DURUMU KANAL D

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 KIRMIZI ODA TV8

2 AŞK MANTIK İNTİKAM FOX

3 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX

4 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

5 HAVA DURUMU KANAL D

6 BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI TEKRAR TRT

7 AŞK MANTIK İNTİKAM FOX ÖZET

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 ESRA EROL'DA ATV

10 YALANCI SHOW TV

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