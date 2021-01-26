18.18 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Saatler evrenin size ulaştırmak istediği mesajları içinde barındırır. Nasıl mı? Hemen açıklayalım. Zaman hayatımızın en değerli ve önemli parçasıdır. Hal böyle olunca saatlerin yalnızca planlama yapmamıza yaracak kadar basit bir oluşum olduğunu düşünmek haksızlık olurdu. Akrep ve yelkovanın 24 saatlik maratonu içinde kimi zaman birbirlerine kavuştukları anlara denk gelirsiniz. İşte bu anlar çift saat olarak açıklanır. Çift saat aynı rakamların kesişimini oluşturur. Saatlerin birbirine kavuştukları noktalarda evren işbaşı yapar ve sizlere sevdiğiniz kişiden bir mesaj iletir. Çift saat anlamı olarak da bilinen bu mesaj iletimi kimi durumlarda hayatınızı yönlendirmeyi bile sağlar. Tesadüf eseri saatinize baktığınızda 18.18’i gösteriyorsa sevdiğiniz kişinin size söylemek istediği bir şeyler olduğunu bilmelisiniz. Peki 18.18 saat anlamı nedir? 18.18 ne anlama gelir? İşte 18.18 saatinin sizleri şaşırtacak anlamı... Saat ritüeli oyunu geçmişten günümüze pek çok kişinin dikkatini çeken ve merak uyandıran bir eğlence aracıdır. Kombinlerin en süslü, evlerin en şık aksesuarı olan saatlerin böyle bir amacı olduğunu biliyor muydunuz? İlkokul sıralarında bu ritüele ilişkin kulaktan dolma bilgilerinizin olduğuna eminiz. Saat anlamına geçmeden önce dilerseniz sizlere biraz bu oyun hakkında bilgi verelim. Saat ritüeli oyunu, uzun zamandır aşkın içindeki gizemi çözmek için kullanılan bir eğlence unsurudur. Çift saat anlamı olarak da bilinen bu oyunu oynamak için tek ihtiyacınız olan analog veya dijital fark etmeksizin bir saattir. Saat bulamıyorsanız bu oyun için telefonunuzun ekranını da kullanabilirsiniz. Saati bulduktan sonra diğer bir kademeye geçebilirsiniz. Bu kademede tesadüf eseri saate bakmanız gerekir. Bütün hissiyatınız ile saate baktığınızda ekranda 18.18’i görüyorsanız oyunu oynamaya hazırsınız demektir. Ancak bu oyunun en basit kuralı hile yapmamaktır. Örneğin saati gördüğünüzde 18.17 ise ve 1 dakika sonra 18.18 olduğunu hesaplayarak yeniden bakarsanız oyunun bütün kuralları bozulur. Peki tesadüf eseri baktığınızda 18.18’e denk geldiğinizde ne olacak? Bu neyi ifade ediyor? Merakınızı derinleştirmeyi başardıysak sırada 18.18 saat anlamı var.

18.18 SAAT ANLAMI NEDİR, NE ANLAMA GELİR? Kimin tarafından bulunduğu bilinmese de enerjisel olarak saat ritüeli oyunu halk arasında geleneksel hale gelmiştir. Ritüel dediğimizde bakmayın aslında siz bu noktada pek bir lşey yapmıyorsunuz. Sadece dijital ya da analog fark etmeksizin saatinize bakıyorsunuz ve çift saat dilimine denk gelebilecek kadar şanslıysanız bunun anlamını öğreniyorsunuz. 18.18 saat dilimine tesadüf eseri denk geldiyseniz aklınıza ilk adımda duygusal olarak hisler beslediğiniz kişinin sizi düşündüğü gelmelidir. Başka bir ifadeyle bu saat dilimi durum ne kadar olumsuz görünürse görünsün aklınızda olan kişinin size karşı boş olmadığını aksine yoğun ve olumlu hisler içinde olduğunu söyler. Bu saat diliminin bir yansıması olarak La Lune tarot kartı da sizlere eşlik eder. La Lune tarot kartı yeni ay kartı olarak bilinir. Yeni bir dönemin kapılarını aralamak üzeresiniz ve tek yapmanız gereken biraz daha kararlı hareket etmektir. Yeni bir oluşma adım atma konusunda kararsız yaşıyorsanız bütün cesaretinizi toplayın. Çünkü cesur adımlar hayatınızın dönüm noktasını oluşturmak üzere. Evren sizin için bütün taşları yerine koymuşken siz sadece olanların üzerinde geçebilecek ilk adımı atma cesaretini göstermelisiniz.