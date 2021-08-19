18 Ağustos reyting sonuçları! MasterChef mi, Sen Çal Kapımı mı birinci oldu?

18 Ağustos Çarşamba akşamı Star TV’de Görümce, ATV'de Oyun Gecesi, Kanal D'de Transformers 5: Son Şövalye, Show TV’de Aile Arasında, Tv8'de MasterChef Türkiye, FOX TV’de Sen Çal Kapımı ve TRT 1'de Dünya Hali gibi yapımlar, reytinglerde birbirleriyle yarıştı. Günlük olarak yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

18 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Ağustos Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği MasterChef Türkiye, ikinciliği Sen Çal Kapımı, üçüncülüğü ise FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Fox Ana Haber Haftasonu, üçüncü sırada ise Aile Arasında Türk Sineması yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 SEN CAL KAPIMI FOX

3 FOX ANA HABER FOX

4 TRANSFORMERS 5 SON SOVALYE (Y.S) KANAL D

5 SHOW ANA HABER SHOW TV

6 SEN CAL KAPIMI (OZET) FOX

7 AILE ARASINDA (T.S) SHOW TV

8 GORUMCE (T.S) STAR TV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 HABER ONU SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 FOX ANA HABER FOX

3 AILE ARASINDA (T.S) SHOW TV

4 ROMANYA-TURKIYE CEV KADINLAR VOLEYBOL AVRUPA SAMPIYONASI KARSILASMASI TRT SPOR

5 SEN CAL KAPIMI FOX

6 THOR RAGNAROK (Y.S) ATV

7 TRANSFORMERS 5 SON SOVALYE (Y.S) KANAL D

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 OYUN GECESI (Y.S) ATV

10 ATV ANA HABER ATV

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.



