Kilo vermek isteyen pek çok kişi, daha az yiyip daha fazla hareket etmesi gerektiğini düşünüyor. Ancak uzmanlara göre vücudun kilo alma ve verme süreci sanılandan çok daha karmaşık.

Genetik yapı, hormonlar, bağırsak mikrobiyotası ve besinlerin kalitesi, vücut ağırlığını doğrudan etkiliyor.

Cambridge Üniversitesi'nden genetik uzmanı Prof. Dr. Giles Yeo ve beslenme uzmanı Dr. Federica Amati, sağlıklı kilo vermenin tüm detaylarını anlattı.

KİLO ALMAK İRADESİZLİK DEĞİL, GENETİK DE ETKİLİ

Prof. Dr. Giles Yeo, kilo kontrolünde genlerin önemli bir rol oynadığını belirterek vücut ağırlığıyla ilişkili 1000'den fazla gen bulunduğuna dikkat çekti.

Bu genlerin beynin açlık ve tokluk sinyallerine verdiği tepkileri etkilediğini söyleyen Yeo, bazı insanların iştahını kontrol etmekte neden daha fazla zorlandığının da bu şekilde açıklanabileceğini ifade etti.

Yeo'ya göre kilo almanın tek bir obezite genine bağlanması doğru değil. Genetik yatkınlık kişiden kişiye farklılık gösterse de bu durum kilo vermenin imkansız olduğu anlamına gelmiyor.

Uzman, genlerin yanı sıra yaşanılan çevrenin ve beslenme alışkanlıklarının da belirleyici olduğunu vurguladı.

"KALORİ SAYMAK YERİNE BESİN KALİTESİNE ODAKLANIN"

Dr. Federica Amati, sürekli kalori kısıtlamasının uzun vadede sürdürülebilir olmayabileceğini belirtti.

Kaloriyi azaltmanın başlangıçta kilo kaybı sağlayabileceğini ancak zamanla vücudun bu duruma uyum göstererek açlık hissini artırabileceğini söyledi.

Uzmanlara göre kilo vermek isteyenlerin önceliği, ne kadar az yediklerinden çok hangi besinleri tükettikleri olmalı.

Lif bakımından zengin sebzeler, baklagiller, tam tahıllar, kuruyemişler ve doğal besinler daha uzun süre tok kalmaya yardımcı oluyor.

Giles Yeo da beslenmenin miktarından önce kalitesinin iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, lifli ve hacimli yiyeceklerin aşırı yeme ihtimalini azaltabileceğine dikkat çekti.

"BAĞIRSAK BAKTERİLERİ KİLO VERMEYİ ETKİLİYOR"

Kilo kontrolünde bağırsak mikrobiyotasının da önemli bir yeri bulunuyor. Amati, lifli besinlerin bağırsaktaki yararlı bakteriler tarafından parçalandığını ve bu süreçte toklukla ilişkili hormonların salgılanmasına katkı sağlandığını anlattı.

Özellikle fasulye, mercimek, nohut, brokoli, karnabahar ve tam tahıllar gibi besinlerin bağırsak bakterilerini desteklediğini belirten Amati, bu besinlerin tokluk hissinin daha uzun sürmesine yardımcı olabileceğini ifade etti.

Uzmanlara göre aynı kalori miktarına sahip iki farklı besin, vücutta aynı şekilde işlenmiyor. Lifli ve işlenmemiş gıdalarla beslenmek, hem sindirim sürecini hem de tokluk hissini olumlu etkiliyor.

"EGZERSİZ TEK BAŞINA KİLO VERMEK İÇİN YETERLİ DEĞİL"

Egzersizin sağlık açısından vazgeçilmez olduğunu belirten Giles Yeo, yalnızca spor yaparak kilo vermenin çoğu kişi için zor olduğunu söyledi.

Fiziksel aktivitenin kalp ve ruh sağlığı başta olmak üzere pek çok faydası bulunduğunu ancak beslenme alışkanlıkları değiştirilmeden tartıda belirgin bir sonuç alınamayabileceğini ifade etti.

Buna karşılık egzersiz, verilen kiloların korunmasında önemli bir rol oynuyor. Günlük yürüyüş, bahçe işleri, merdiven kullanmak ve gün içinde daha fazla hareket etmek de kilo kontrolünü destekliyor.

"KİLO VERMEYE KAHVALTIDAN BAŞLAYIN"

Dr. Federica Amati, bütün beslenme düzenini bir anda değiştirmeye çalışmak yerine küçük adımlarla ilerlenmesini önerdi.

İlk adım olarak kahvaltının daha besleyici ve doyurucu hale getirilmesini tavsiye eden uzman, protein, lif ve sağlıklı yağ içeren besinlere ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.

Yoğurt, taze meyve, ceviz, badem ve tohumlar bu öğün için önerilen seçenekler arasında yer alıyor. Ayrıca evde sağlıklı atıştırmalıklar bulundurmak, hazır ve yüksek kalorili yiyeceklere yönelme ihtimalini azaltabilir.

Amati, şekerli içecekler ve alkol tüketiminin de gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek özellikle alkolün kilo verme sürecini zorlaştırabileceğine dikkat çekti.

HIZLI KİLO VERMEK YERİNE KALICI SONUÇLARA ODAKLANIN

Uzmanlar, kilo kaybının her zaman düzenli ilerlemediğini ve belirli dönemlerde duraklamanın normal olduğunu vurguluyor. İlk haftalarda görülen hızlı değişimlerin bir bölümü su kaybından kaynaklanabilir.

Bu nedenle kısa sürede çok fazla kilo vermeye çalışmak yerine sürdürülebilir alışkanlıklar kazanmak önem taşıyor.

Amati, beslenme ve yaşam tarzında yapılan değişikliklerin etkilerinin yaklaşık altı hafta içinde fark edilmeye başlanabileceğini belirtti. Ancak herkesin aynı hızda sonuç alamayacağını da hatırlattı.

Giles Yeo'nun kilo vermek isteyenlere son önerisi ise çeşitlilik oldu. Her hafta farklı bir baklagil, sebze, protein kaynağı ya da yeni bir hareket biçimi denemenin sağlıklı alışkanlıklar kazanmaya katkı sağlayacağını ifade etti.

Uzmanların ortak mesajı ise oldukça net: Aç kalarak ve kendinizi sürekli kısıtlayarak değil, besin kalitesini artırıp küçük ama kalıcı değişiklikler yaparak kilo vermek mümkün.