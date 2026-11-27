Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye'nin 29 Kasım Pazar gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurdu. Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek sistemin önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdürmesi beklenirken, özellikle yurdun iç ve yüksek kesimleri için buzlanma ve don uyarısı yapıldı. MGM ayrıca 29 Kasım-4 Aralık 2026 tarihleri arasında 10 il merkezinde beklenen en düşük hava sıcaklıklarını açıkladı.

TRAKYA’DAN GİRİŞ YAPACAK, HAFTA BOYU SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre soğuk hava sistemi, 29 Kasım 2026 Pazar günü Trakya'dan başlayarak Türkiye genelinde etkili olacak. Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havayla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Soğuk hava dalgasının önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yağışların sahil kesimlerinde genellikle yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği öngörülüyor.

İÇ VE YÜKSEK KESİMLER İÇİN BUZLANMA VE DON UYARISI

Soğuk havayla birlikte yurdun iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don hadiselerinin yaşanabileceği bildirildi. Meteoroloji, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

MGM tarafından hazırlanarak yayımlanacak hava tahminleri ve meteorolojik erken uyarıların düzenli olarak takip edilmesinin önem taşıdığı vurgulandı.

📢 Hava sıcaklığı azalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son değerlendirmelerine göre, 29 Kasım Pazar günü Trakya’dan başlayarak Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava ülkemizi etkisi altına alacak. ❄️🌧️Soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca etkili olması, yağışların kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. @meteoroloji_twi — T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) November 27, 2026

10 İLDE BEKLENEN EN DÜŞÜK SICAKLIKLAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Kasım-4 Aralık 2026 tarihleri arasında bazı il merkezlerinde beklenen en düşük hava sıcaklıklarını da paylaştı.

Açıklanan tahminlere göre bazı illerde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi bekleniyor.

İşte 10 ilde beklenen en düşük sıcaklıklar:

Ankara: -2 derece

İstanbul: 5 derece

İzmir: 6 derece

Bolu: -2 derece

Samsun: 6 derece

Trabzon: 8 derece

Erzurum: -2 derece

Eskişehir: -1 derece

Afyonkarahisar: -1 derece

Sivas: -2 derece