TREND

18 ay boyunca koluna sperm enjekte etti!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 17.01.2019 11:21 | Son Güncelleme

İrlanda'da 33 yaşındaki bir hastanın, sırt ağrılarını dindirmek için herhangi bir tıbbi öneri almadan, kendi uydurduğu bir yöntemle koluna kendi spermini düzenli olarak enjekte ettirdiği ortaya çıktı.

18 ay boyunca koluna sperm enjekte etti!

İrlanda'nın başkenti Dublin'de adı açıklanmayan 33 yaşındaki bir hasta, kronik sırt ağrısı şikayetiyle doktora gitti.

Doktorlar, hastanın ön kolunda ciddi şekilde şişlik ve kızarıklık olduğunu fark etti.

Yapılan tetkiklerde hastanın sırt ağrısını geçireceği düşüncesiyle 18 ay boyunca koluna kendi spermini enjekte ettiği ve deri altı yangısı rahatsızlığına yakalandığı ortaya çıktı.

5c402d4b67b0a903701ad7c7

Irish Medical Journal'da da yer alan vaka için Dr. Lisa Dunne, hastanın herhangi bir tıbbi öneri almaksızın böyle bir yönteme başvurduğunu belirtti.

İnternetten satın aldığı enjeksiyon iğnesi ile 18 ay boyunca ön koluna ayda bir doz sperm enjekte eden ve bu sayede sırt ağrılarından kurtulacağına inanan hastanın sırt ağrıları dinmek bilmedi.

Ağır metal nesne kaldıran hastanın hem sırt ağrısı arttı hem de kolu incindi.

Tedavi altına alınan hastanın durumunun iyi olduğu bildirildi.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Kadınlar mı acıyı daha çok hissediyor erkekler mi?Kadınlar mı acıyı daha çok hissediyor erkekler mi?
Timsahla burun buruna geldi!Timsahla burun buruna geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sperm İRLANDA dublin sırt ağrısı enjeksiyon Irish Medical journal

En Çok Okunan Trend Haberler

Putin muradına eriyor!

Putin muradına eriyor!

Yaşlı kadından şaşırtan cevap: Sana börek yaparım ama oy vermem

Yaşlı kadından şaşırtan cevap: Sana börek yaparım ama oy vermem

Huylu huyundan vazgeçmedi! Cezaevine girmek bile engel olamadı!

Huylu huyundan vazgeçmedi! Cezaevine girmek bile engel olamadı!

Müjde Ar'ın fotoğrafı hayranlarını şaşırttı!

Müjde Ar'ın fotoğrafı hayranlarını şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Gündüz vakti çatıda seviştiler, sonra yaptıkları 'pes' dedirtti

Gündüz vakti çatıda seviştiler, sonra yaptıkları 'pes' dedirtti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Tüylü hayvan sanıp sopayla dürttü!

Tüylü hayvan sanıp sopayla dürttü!

Rizeli vatandaşın olay poşet tepkisi!

Rizeli vatandaşın olay poşet tepkisi!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oyun konsoluna meyve suyu döken 4 yaşındaki kızı döverek öldürdü

Oyun konsoluna meyve suyu döken 4 yaşındaki kızı döverek öldürdü

Kadınlar mı acıyı daha çok hissediyor erkekler mi?

Kadınlar mı acıyı daha çok hissediyor erkekler mi?

Sahildekileri izleyerek yürürken, timsahla burun buruna geldi

Timsahla burun buruna geldi!

Bu yeni beslenme yöntemi hem sizi hem gezegeni kurtaracak

Bu yeni beslenme yöntemi hem sizi hem gezegeni kurtaracak

Bomba itiraf: Beni sevgililerine hediye ediyorlar

Bomba itiraf: Beni sevgililerine hediye ediyorlar

Çığlık çığlığa kaçtılar; Ünlü plajda timsah dehşeti!

Çığlık çığlığa kaçtılar; Ünlü plajda timsah dehşeti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.