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18 ay süren gülme krizi salgını tarihi etkiledi! 1962 Tanganika Kahkaha Salgını şaşkına çevirdi

Seray Üstün Seray Üstün 10.03.2021 10:44 | Son Güncelleme:
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18 ay süren gülme krizi salgını tarihi etkiledi! 1962 Tanganika Kahkaha Salgını şaşkına çevirdi

Salgın denildiğinde birçoğumuzun aklına hastalıkla mücadele ve negatif durumlar gelir. Özellikle Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve bir anda tüm dünyaya yayılan koronavirüs pandemisinin etkilerini sert bir şekilde hissettiğimiz günümüzde sizleri bambaşka bir salgına götüreceğiz. Takvimler 1962’yi gösterdiğinde Tanzanya’da gülme krizi salgını yaşandı. Yanlış duymadınız; bu salgından tam 30 bin kişi etkilendi.

30 Ocak 1962 tarihinden Kashasha’da bir yatılı okulda okuyan üç kız öğrencinin yaptığı bir şakayla başlayan gülme krizi bir salgına dönüştü. 159 öğrenciden 95’i bu salgına tutuldu. Öğrencilerin gülmekten derslerine konsantre olamadığı için okul müdürü, onları evlerine gönderdi ve okulu kapattı. Okul müdürünün bu hareketi salgının tüm köye yayılmasına sebep oldu.

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Nshamba köyünde 217 kişiye bulaşan gülme krizi salgını aylar boyunca devam etti. Aylar sonra okul açılsa bile salgın hala devam ettiği için birkaç gün içinde yeniden kapandı. 18 ay boyunca 14 okulda eğitim ve öğretime ara verildi. Salgın toplamda 30 bin kişiyi etkisi altına aldı.

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Önlenemez bir şekilde kişilerin gülmeye devam etmesi üzerine karantina bölgeleri oluşturuldu. Karantina bölgelerinde tedaviler başladı ve salgın nihayet kontrol altına alındı.

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