+18 Mortal Kombat filmi vizyona girmeden rekor kırdı

Popüler oyun serisi Mortal Kombat’in +18 derecesiyle vizyona girecek olan filminin ilk fragmanı geçtiğimiz hafta gün yüzüne çıkmıştı. Mortal Kombat’ın yaş sınırlamalı fragmanı izlenme rekoru kırdı.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan fragman fazlasıyla sevilen bir fragman olmuştu. Özellikle oyuna dair birçok göndermesinin olması izleyicileri sevindirmişti. Daha önce de açıklandığı gibi film +18 olacak ancak geçen hafta yayınlanan fragman da yaş kısıtlamalı olarak yani 'red band' olarak yayınlanmıştı.

MORTAL KOMBAT FRAGMANI

Screenrant’ın haberine göre; Mortal Kombat'ın yayınlanan yaş kısıtlamalı fragmanı tüm zamanların en çok izlenen yaş kısıtlamalı fragmanı oldu. Fragman yayınlandığı ilk hafta toplamda 116 milyon kez izlenerek Logan'ın ve Deadpool'un redband fragmanlarının izlenme sayısını geçti.

MORTAL KOMBAT HAKKINDA

Yeni Mortal Kombat filminin yönetmenliğini Simon McQuoid, senaristliğini ise Greg Russo ve Dave Callaham üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Ludi Lin ve Max Huang gibi isimler bulunuyor. Filmin vizyon tarihi 16 Nisan 2021. Film Amerika'da aynı tarihte hem HBO Max'te hem de sinemalarda vizyona girecek. Ülkemizde ise yalnızca sinemalarda yayınlanacak.



