İnternetteki mektupla ortaya çıktı: Baba’nın Marlon Brando’su Sylvester Stallone’lu Rambo’da...

Metot oyunculuğunu benimseyen ilk yüksek profilli Hollywood yıldızı olan Marlon Brando, beyaz perdeyi süsleyen unutulmaz isimlerden biri olarak hatırlanır.

Akademi Ödülü sahibi, 1980 ile 1989 arasında neredeyse on yıl süren oyunculuğa ara verdi. Marlon Brando, 1988 yılında sinemaya herkesi şaşırtan bir karakterle geri dönüş yapmaya hazırlanıyordu. Aktöre, Rambo III'te Albay Alexei Zaysen rolü teklif edildi ve hatta senaryoyu okumak ve karakterle ilgili kendi notlarını eklemek kadar ileri gitti. Rol daha sonra Marc de Jonge tarafından canlandırıldı.

İNTERNETTE SATIŞA ÇIKARDILAR!

Filmin yapımcısı Mario Kassar'dan Marlon Brando'ya gönderilen bir mektup ve senaryonun bir kopyası, oyuncunun bazı kişisel notlarının yer aldığı dosya eBay'de ortaya çıktı. Mektuplar ve notlar e-Bay'de bin 500 dolara satışa çıktı.

Mektupta Mario Kassar, "Sovyet Albayının karakterine ait sahneleri vurgulama özgürlüğünü" aldığını itiraf ediyor. Ayrıca, rolün Brando'nun hoşuna gideceğini umduğunu ve sahip olabileceği önerileri memnuniyetle karşıladığını söylüyor. Brando, Rambo III teklif edildiğinde, The Formula'dan beri bir filmde yer almamıştı ve notları, en azından senaryoyu okuduğunu ve biraz düşündüğünü doğruladı. Nihayetinde Oscar ödüllü usta aktör bu rolü geri çevirdi. Marlon Brando’lu bir Rambo filmi izlemek bir hayli heyecan verici olurdu.

