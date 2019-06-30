Mynet Trend

18 yaşındaki gencin feci sonu! Sevgilisiyle tartışıp eve döndü ve...

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 30.06.2019 20:30 | Son Güncelleme

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, Oktay Ö. (18), evde babasına ait av tüfeğiyle kendisini gösünden vurup, yaşamına son verdi. Oktay Ö.'nün gittiği düğünde kız arkadaşı ile tartıştıktan sonra eve dönüp, intihar ettiği ileri sürüldü.

18 yaşındaki gencin feci sonu! Sevgilisiyle tartışıp eve döndü ve...

Koçarlı'nın kırsal Gaffarlar Mahallesi'nde yaşayan Oktay Ö., dün bir arkadaşının düğününe gitti. İddiaya göre burada kız arkadaşı ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışan Oktay Ö., tek başına eve döndü. Evdeki ablası ve eniştesine bir şey söylemeden yan odaya geçen Oktay Ö., saat 02.30 sıralarında, babasının av tüfeğiyle kendini göğsünden vurup, intihar etti. Oktay Ö., silah sesine koşan ablası tarafından yerde kanlar içinde bulundu.

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Ablasının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Oktay Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Haber verilmesiyle gelen jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerin ardından Oktay Ö.'nün cesedi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Oktay Ö.'nün burada yapılan otopsinin ardından bugün yakınları tarafından alınan cenazesi, öğlende Gaffarlar Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, burada kılınan namazın ardından toprağa verildi. (DHA)

Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
Öykü Arin doktorlarına şarkı söylediÖykü Arin doktorlarına şarkı söyledi
Ezber bozan bulgu! Vatandaşlardan yoğun ilgiEzber bozan bulgu! Vatandaşlardan yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın intihar av tüfeği

En Çok Okunan Trend Haberler

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Kuş sürüsüne çarpan savaş uçağı bombaları piste attı

Kuş sürüsüne çarpan savaş uçağı bombaları piste attı

Olay itiraf: Ameliyatımı ünlü futbolcu yaptırdı

Olay itiraf: Ameliyatımı ünlü futbolcu yaptırdı

Türkiye için korkutan açıklama: Sayısı ve şiddetinde artış...

Türkiye için korkutan açıklama: Sayısı ve şiddetinde artış...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öykü Arin doktorlarına şarkı söyledi

Öykü Arin doktorlarına şarkı söyledi

Iğdır'da kayısı fosili olduğu iddia edilen bulgu merak uyandırdı

Ezber bozan bulgu! Vatandaşlardan yoğun ilgi

Türkiye'yi şoke eden görüntülerdeki işçi konuştu! Kendini böyle savundu

Türkiye'yi şoke eden görüntülerdeki işçi konuştu! Kendini böyle savundu

Yumurtadan günde 1500 lira kazanıyor

Yumurtadan günde 1500 lira kazanıyor

Sahilde Atlı Jandarma Timi'ni gören telefona sarıldı

Sahilde onları gören telefona sarıldı

Karaman'da fuhuş operasyonu!

Otomobilin içinde... Skandal olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.