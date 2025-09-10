Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

18 yaşındayken tacizcinin dilini ısırmıştı! 60 yıl sonra beraat etti

Güney Kore’de 1965 yılında kendisine cinsel saldırıda bulunan bir erkeğin dilini ısıran 18 yaşındaki Choi Mal-ja, 60 yıl sonra yeniden görülen davada beraat etti.

18 yaşındayken tacizcinin dilini ısırmıştı! 60 yıl sonra beraat etti

Güney Kore’de cinsel saldırganın dilini ısırdığı için suçlu bulunan Choi Mal-ja isimli kadın 60 yıl sonra adalete kavuştu.

18 yaşındayken tacizcinin dilini ısırmıştı! 60 yıl sonra beraat etti 1

1964 yılının Mayıs ayında, 18 yaşındaki Choi, 21 yaşındaki bir erkek tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan yere yatırdığı genç kadının ağzına zorla dilini sokmaya çalışınca Choi, erkeğin dilinden ısırarak kurtuldu. Daha sonra saldırgan erkek Choi’nin evini basarak tehdit etti.

18 yaşındayken tacizcinin dilini ısırmıştı! 60 yıl sonra beraat etti 2

18 yaşındaki Choi polise şikayet etse de hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Polis önce Choi’yi masum bulup saldırganı gözaltına aldı, fakat savcılar erkeği serbest bıraktı. Choi ise “ağır yaralama” suçlamasıyla tutuklandı.

ÖZÜR DİLEYİP MASUM OLDUĞU AÇIKLANDI

10 ay hapis cezası alan genç kadın, 2020’de yeniden yargılama talebinde bulundu. Yüksek Mahkeme devreye girerek davanın yeniden görülmesine hükmetti. Kadının masum olduğunu açıkladı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir müze daha gece ziyaret edilebilecekBir müze daha gece ziyaret edilebilecek
Ünlü şarkıcının bagajından çıktı: Tamamen çürümüş!Ünlü şarkıcının bagajından çıktı: Tamamen çürümüş!

Anahtar Kelimeler:
Güney Kore
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Yeni zam kapıda! Yüzde 50'ye varan artış...

Yeni zam kapıda! Yüzde 50'ye varan artış...

Kuyumcularda yeni uygulama başladı! Yazı astılar

Kuyumcularda yeni uygulama başladı! Yazı astılar

O mahalledeki görüntüler gündem oldu! "Pakistan sandım"

O mahalledeki görüntüler gündem oldu! "Pakistan sandım"

Ünlü şarkıcının bagajından çıktı: Tamamen çürümüş!

Ünlü şarkıcının bagajından çıktı: Tamamen çürümüş!

Fransa'da halk sokağa döküldü: 'Her şeyi engelle'! 200'e yakın gözaltı

Fransa'da halk sokağa döküldü: 'Her şeyi engelle'! 200'e yakın gözaltı

Ankara'da kullanılmaya başlandı! Mezarlarda ilginç teknoloji

Ankara'da kullanılmaya başlandı! Mezarlarda ilginç teknoloji

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.