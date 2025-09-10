18 yaşındayken tacizcinin dilini ısırmıştı! 60 yıl sonra beraat etti

Güney Kore’de cinsel saldırganın dilini ısırdığı için suçlu bulunan Choi Mal-ja isimli kadın 60 yıl sonra adalete kavuştu.

1964 yılının Mayıs ayında, 18 yaşındaki Choi, 21 yaşındaki bir erkek tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan yere yatırdığı genç kadının ağzına zorla dilini sokmaya çalışınca Choi, erkeğin dilinden ısırarak kurtuldu. Daha sonra saldırgan erkek Choi’nin evini basarak tehdit etti.

18 yaşındaki Choi polise şikayet etse de hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Polis önce Choi’yi masum bulup saldırganı gözaltına aldı, fakat savcılar erkeği serbest bıraktı. Choi ise “ağır yaralama” suçlamasıyla tutuklandı.

ÖZÜR DİLEYİP MASUM OLDUĞU AÇIKLANDI

10 ay hapis cezası alan genç kadın, 2020’de yeniden yargılama talebinde bulundu. Yüksek Mahkeme devreye girerek davanın yeniden görülmesine hükmetti. Kadının masum olduğunu açıkladı.