19 Ağustos reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da maç reytinglerde birinci oldu?

Dün yayınlanan dizi, film, program ve maçların reyting sonuçları TİAK tarafından paylaşılıyor. 19 Ağustos'ta Star TV’de Randers-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Play-Off Karşılaşması, ATV'de Trabzonspor-As Roma UEFA Konferans Ligi Play-Off Maçı, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Show TV’de Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Tv8'de Fenerbahçe-HJK Helsinki/UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu, FOX TV’de Postacı ve TRT 1'de Kung Fu Panda 3 gibi yapımlar yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor…

19 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Yapımların reyting sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.



