19 Ağustos reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da maç reytinglerde birinci oldu?

Dün yayınlanan dizi, film, program ve maçların reyting sonuçları TİAK tarafından paylaşılıyor. 19 Ağustos'ta Star TV’de Randers-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Play-Off Karşılaşması, ATV'de Trabzonspor-As Roma UEFA Konferans Ligi Play-Off Maçı, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Show TV’de Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Tv8'de Fenerbahçe-HJK Helsinki/UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu, FOX TV’de Postacı ve TRT 1'de Kung Fu Panda 3 gibi yapımlar yayınlandı.
Günlük olarak yayınlanan dizi, film ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor…
19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Yapımların reyting sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.
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