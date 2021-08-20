Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 19 Ağustos reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da maç reytinglerde birinci oldu?

19 Ağustos reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da maç reytinglerde birinci oldu?

20.08.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Ağustos Perşembe akşamı Randers-Galatasaray maçı, Trabzonspor-Roma maçı, Fenerbahçe-HJK Helsinki ve Sivasspor Kopenhag maçları televizyonda yayınlandı. Bunların dışında dizi, film ve programlar da ekranlarda yer aldı.

19 Ağustos reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da maç reytinglerde birinci oldu?

Dün yayınlanan dizi, film, program ve maçların reyting sonuçları TİAK tarafından paylaşılıyor. 19 Ağustos'ta Star TV’de Randers-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Play-Off Karşılaşması, ATV'de Trabzonspor-As Roma UEFA Konferans Ligi Play-Off Maçı, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Show TV’de Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Tv8'de Fenerbahçe-HJK Helsinki/UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu, FOX TV’de Postacı ve TRT 1'de Kung Fu Panda 3 gibi yapımlar yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor…

19 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Yapımların reyting sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızıyla bambaşka bir hayat kurdu! Kira ödemekten bıktı artık minibüste yaşıyorKızıyla bambaşka bir hayat kurdu! Kira ödemekten bıktı artık minibüste yaşıyor
PARTNERKibariye bildiği halde susmuş! İhanet fotoğrafının altından bambaşka bir gerçek çıktıKibariye bildiği halde susmuş! İhanet fotoğrafının altından bambaşka bir gerçek çıktı
Disney hayranlığı başına bela olduDisney hayranlığı başına bela oldu
Anahtar Kelimeler:
FOX
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

11 tane çocuğu var! Ayırt etmek için öyle bir şey yaptı ki...

11 tane çocuğu var! Ayırt etmek için öyle bir şey yaptı ki...

Cevabı merak ediliyor! Tuvalet kapılarında boşluklar neden var?

Cevabı merak ediliyor! Tuvalet kapılarında boşluklar neden var?

Öncekinin rüzgarı bitmeden müjde geldi

Öncekinin rüzgarı bitmeden müjde geldi

İç çamaşırı tabularını yıktı! Tangalı pozuyla popüler oldu

İç çamaşırı tabularını yıktı! Tangalı pozuyla popüler oldu

İlginizi Çekebilir

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Çift vajinalı kadın: Cinsellik piyango gibi

Çift vajinalı kadın: Cinsellik piyango gibi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Porno sektörünün yıldızıydı! Koltuk altı kıllarıyla ünlendi

Porno sektörünün yıldızıydı! Koltuk altı kıllarıyla ünlendi

Tüylerini almayı reddediyor! Paylaşımıyla tepki topladı

Tüylerini almayı reddediyor! Paylaşımıyla tepki topladı

Bu kulüpte herkes çırılçıplak! Ormanda yaşıyorlar

Bu kulüpte herkes çırılçıplak! Ormanda yaşıyorlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.