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19 Haziran reyting sonuçları | 19 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı?

20.06.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Haziran 2021 reyting sonuçları için bekleyiş başladı. 19 Haziran Cumartesi günü; Kardeşlerim, Şef Akaemi, İbo Show, Survivor yarışması ve haber kanalları birbirleri ile yarıştı. Reyting sonuçları Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde ölçülüyor. Karar gereği sonuçların sadece ilk 10’u paylaşılıyor.

19 Haziran reyting sonuçları | 19 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı?

Birbirleri ile yarışan dizilerin 19 Haziran reyting sonuçları bugün itibariyle belli oldu. Birçok fenomen dizinin yer aldığı listede diziler ve yarışma programları kıyasıya bir rekabete girişti. Yeni yarışma Şef Akademi ve sevilen dizi Kardeşlerim, reytinglerde üste çıkabilmek için birbiriyle yarıştı.

19 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

19 Haziran tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

19 Haziran Cumartesi gününün reyting sonuçları belli olmadı. Belli olduktan sonra haberimizden öğrenebilirsiniz.


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