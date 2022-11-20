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19 Kasım reyting sonuçları açıklandı! Reytinglerde Gönül Dağı mı Kardeşlerim mi birinci oldu?

20.11.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Kasım reyting sonuçları belli oldu. Bir dizinin reytinglerde iyi sıralama elde etmesi, yayın hayatının daha uzun olmasını sağlıyor. Bilindiği üzere her gün, bir önceki günün reyting sonuçları belli oluyor. Geçtiğimiz gün ekranlarda Gönül Dağı, Kardeşlerim gibi diziler yer aldı. Peki reytinglerde Gönül Dağı mı Kardeşlerim mi birinci oldu?

19 Kasım reyting sonuçları açıklandı! Reytinglerde Gönül Dağı mı Kardeşlerim mi birinci oldu?

İki reyting rekortmeni Gönül Dağı ve Kardeşlerim dizisi, geçtiğimiz gün reytinglerde yarıştı. Gönül Dağı, Kardeşlerim, MasterChef, Türkiye Çekya hazırlık maçı karşılaşması reytinglerde üst sıralarda yer aldı. Peki reytinglerde Gönül Dağı mı Kardeşlerim mi birinci oldu? İşte detaylar...

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1
2 KARDESLERIM ATV
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 TURKIYE-CEKYA HAZIRLIK MACI KARSILASMASI TRT SPOR
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
6 KARDESLERIM (OZET) ATV
7 SHOW ANA HABER SHOW TV
8 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
9 MASTERCHEF TURKIYE TV8
10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1
2 TURKIYE-CEKYA HAZIRLIK MACI KARSILASMASI TRT SPOR
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 KARDESLERIM ATV
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
6 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
7 MASTERCHEF TURKIYE TV8
8 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
9 SHOW ANA HABER SHOW TV
10 KARDESLERIM (OZET) ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1
2 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
3 TURKIYE-CEKYA HAZIRLIK MACI KARSILASMASI TRT SPOR
4 KARDESLERIM ATV
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
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