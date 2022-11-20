19 Kasım reyting sonuçları açıklandı! Reytinglerde Gönül Dağı mı Kardeşlerim mi birinci oldu?

İki reyting rekortmeni Gönül Dağı ve Kardeşlerim dizisi, geçtiğimiz gün reytinglerde yarıştı. Gönül Dağı, Kardeşlerim, MasterChef, Türkiye Çekya hazırlık maçı karşılaşması reytinglerde üst sıralarda yer aldı. Peki reytinglerde Gönül Dağı mı Kardeşlerim mi birinci oldu? İşte detaylar...
1 GONUL DAGI TRT 1
2 KARDESLERIM ATV
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 TURKIYE-CEKYA HAZIRLIK MACI KARSILASMASI TRT SPOR
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
6 KARDESLERIM (OZET) ATV
7 SHOW ANA HABER SHOW TV
8 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
9 MASTERCHEF TURKIYE TV8
10 KANAL D ANA HABER KANAL D
1 GONUL DAGI TRT 1
2 TURKIYE-CEKYA HAZIRLIK MACI KARSILASMASI TRT SPOR
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 KARDESLERIM ATV
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
6 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
7 MASTERCHEF TURKIYE TV8
8 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
9 SHOW ANA HABER SHOW TV
10 KARDESLERIM (OZET) ATV
1 GONUL DAGI TRT 1
2 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
3 TURKIYE-CEKYA HAZIRLIK MACI KARSILASMASI TRT SPOR
4 KARDESLERIM ATV
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
6 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
7 MASTERCHEF TURKIYE TV8
8 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
9 KARDESLERIM (OZET) ATV
10 KANAL D ANA HABER KANAL D