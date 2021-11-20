19 Kasım reyting sonuçları! Arka Sokaklar mı, Kırmızı Oda mı reytinglerde birinci oldu?

Kanal D'de Arka Sokaklar, ATV'de Esra Erol'da ve Müge Anlı İle Tatlı Sert, Show TV'de Aziz, Fox'ta Aşk Mantık İntikam ve Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber, TV8'de Kırmızı Oda gibi yapımlar ekrana geldi. TİAK, 19 Kasım reyting sonuçlarını Total, AB ve ABC olarak paylaştı.

19 KASIM 2021 CUMA REYTİNG SONUÇLARI

19 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total’de 1. sırada Kanal D’de izleyici ile buluşan “Arka Sokaklar”, 2. Sırada ATV ekranlarında yayınlanan “Esra Erol’da”, 3. sırada ise Show TV’de ekrana gelen “Aziz” dizisi yer aldı.

AB’de ise 1. sırada “Aziz”, 2. sırada TV8'de yayınlanan “Kırmızı Oda”, 3. sırada ise “Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber” yer aldı.

Not: TİAK’ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.



