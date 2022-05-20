19 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı! Hangi yapım birinci oldu? İşte 19 Mayıs 2022 reyting sonuçları

19 Mayıs tarihli reyting sonuçlarının belli olmasıyla birlikte, severek izledikleri programların reytinglerde kaçıncı sırada yer aldığını merak eden vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Dün akşam Camdaki Kız, Mahkum, Barbaroslar:Akdeniz'in Kılıcı, Survivor All Star ve Güldür Güldür severek takip edilen programlar ekranlarda yerini. Peki, 19 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım birinci oldu? İşte reyting sonuçları.
19 Mayıs 2022 akşamı pek çok yapım izleyicisinin karşısına çıktı.
19 Mayıs 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları birazdan açıklanacak.
TOTAL
1 - Üç Kız Kardeş
2 - Survivor All Star
3 - Destan
4 - Baba
5 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
AB
1 - Survivor All Star
2 - Baba
3 - Üç Kız Kardeş
4 - Masumlar Apartmanı
5 - Destan
ABC
1 - Survivor All Star
2 - Üç Kız Kardeş
3 - Baba
4 - Masumlar Apartmanı
5 - Destan
Okuyucu Yorumları 0 yorum