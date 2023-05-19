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19 Mayıs Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor'da Sabriye ve Cemal Can rüzgarı!

19.05.2023 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Anlat Bakalım oyununun kazananı merak edildi. Yarışmacıların ödülü kazanmak için birbirlerine yasaklı sözcükleri kullanmadan yazılı kelimeleri anlattığı yarışta hem yarışmacılar hem de izleyiciler oldukça eğlenceli anlar yaşadı. Peki, 19 Mayıs Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor'da Sabriye ve Cemal Can rüzgarı!

19 Mayıs Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor'da Sabriye ve Cemal Can rüzgarı!

Survivor'da heyecan, takımların yavaş yavaş azalmasıyla devam ediyor. Birçok kişinin merakla beklediği 19 Mayıs Cuma tarihli bölümde ise Suvivor Anlat Bakalım oyununun kazananı merak ediliyor. Survivor yeni sezon oldukça heyecanlı olarak devam ediyor. İşte eski yarışmacıların konuk olduğu 19 Mayıs Cuma tarihli bölümde Suvivor Anlat Bakalım ödül oyunu kazananı...

SURVİVOR ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dokunulmazlık oyunu öncesi, bu hafta Anlat Bakalım kazanan takımın ödülü merak ediliyor.

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Eski yarışmacıların konuk olduğu Anlat Bakalım yarışmasında uzun süredir ekranlardan uzak olan Sabriye Şengül ve 2020 Survivor Şampiyonu Cemal Can, Damla Can ve Yağmur Banda gibi isimler yer aldı. Oyunun kazananı henüz belli olmadı. Gecenin sonunda kazanan takım ve ödülü belli olacak.

SABRİYE VE CEMAL CAN İLE KEYİFLİ DAKİKALAR

Survivor eski yarışmacısı Sabriye Şengül, bu akşam survivor Anlat Bakalım'a konuk oldu. Uzun siredir ekranlarda görünmeyen milli sporcu eğlenceli kişiliği ve esprileriyle kırdı geçirdi.

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Bir diğer konuk olan Cemal Can ise sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Asena ve Cansu ile eş olan Cemal Can, bazen yarışmacılara sitem etti bazen ise güldürdü.

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